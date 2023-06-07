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07/06/2023

日本自由行2023｜無料入場！東京免費觀光景點大公開！眺望富士山展望台／IGers最愛打卡博物館／可愛動物園

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　去東京玩，不一定要每分每秒都在shopping或吃東西的，間中都要加插一些觀光的行程，才會覺得充實一點吧？特別是帶小朋友或長輩去旅行，他們都想有些血拼（無論是銀包或胃袋）以外的活動。以下這些都是免費入場的觀光景點，下次去東京玩，不妨找兩、三個去看看。

 

東京免費觀光景點 01｜202米高空遠眺富士山！東京都廳展望室

 

　　雖然涉谷的Shibuya Scramble Square的天空展望台Shibuya Sky是近年大熱的打卡地點，但入場費不便宜，人又多，如果想眺望東京的景色，又不想花錢，建議到新宿的東京都廳展望室。位於202米上空、45樓的展望室，可以360度俯瞰東京的景色，黃昏日落及夜景特別優美。天氣好的話，更可以想清楚看到富士山，每年冬天12月至 2月，看到的機會比較大。場內更放了一座草間彌生波點三角琴，鋼琴高手可以即興演奏一曲，不用收費。

 

外觀獨特的東京都廳，是新宿的地標。（圖片來源：東京都廳）

天氣好的時候，可以望到富士山。（圖片來源：IG@hirariumu_koke）

可以清楚見東京晴空塔。（圖片來源：IG@hira_baya_126）

新宿區非常熱鬧，所以夜晚的景色特別漂亮。（圖片來源：IG@usyrhdd）

展望台中央放了三角琴，供遊客即興演奏。（圖片來源：IG@mittanstagram）

 

東京都廳展望室

地址：東京都新宿區西新宿2-8-1

開放時間：9:30am-10pm（休息日請參考官網）

網址：https://www.yokoso.metro.tokyo.lg.jp/tenbou/index.html

交通：地下鐵「都廳前駅」步行2分鐘；JR或地下鐵「新宿駅」步行約10分鐘

 

下一頁︰可愛動物大集合！江戸川區自然動物園

 

 

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