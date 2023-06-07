日本自由行2023｜無料入場！東京免費觀光景點大公開！眺望富士山展望台／IGers最愛打卡博物館／可愛動物園

去東京玩，不一定要每分每秒都在shopping或吃東西的，間中都要加插一些觀光的行程，才會覺得充實一點吧？特別是帶小朋友或長輩去旅行，他們都想有些血拼（無論是銀包或胃袋）以外的活動。以下這些都是免費入場的觀光景點，下次去東京玩，不妨找兩、三個去看看。

東京免費觀光景點 01｜202米高空遠眺富士山！東京都廳展望室

雖然涉谷的Shibuya Scramble Square的天空展望台Shibuya Sky是近年大熱的打卡地點，但入場費不便宜，人又多，如果想眺望東京的景色，又不想花錢，建議到新宿的東京都廳展望室。位於202米上空、45樓的展望室，可以360度俯瞰東京的景色，黃昏日落及夜景特別優美。天氣好的話，更可以想清楚看到富士山，每年冬天12月至 2月，看到的機會比較大。場內更放了一座草間彌生波點三角琴，鋼琴高手可以即興演奏一曲，不用收費。

外觀獨特的東京都廳，是新宿的地標。（圖片來源：東京都廳）

天氣好的時候，可以望到富士山。（圖片來源：IG@hirariumu_koke）

可以清楚見東京晴空塔。（圖片來源：IG@hira_baya_126）

新宿區非常熱鬧，所以夜晚的景色特別漂亮。（圖片來源：IG@usyrhdd）

展望台中央放了三角琴，供遊客即興演奏。（圖片來源：IG@mittanstagram）

東京都廳展望室

地址：東京都新宿區西新宿2-8-1

開放時間：9:30am-10pm（休息日請參考官網）

網址：https://www.yokoso.metro.tokyo.lg.jp/tenbou/index.html

交通：地下鐵「都廳前駅」步行2分鐘；JR或地下鐵「新宿駅」步行約10分鐘

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