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08/06/2023

韓國旅遊｜首爾5大新酒店推介：超近明洞購物區 / 打卡最正未來感泳池 / 和風私人大理石浴池

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Text: Sammy Leung

　　大家喜歡去韓國嗎？首爾的地鐵網絡完善，不論是購物必去的明洞、充滿年輕氣息的弘大又或者是遊客必去的景福宮，很多景點都可以坐地鐵去到！今次就介紹首爾的新酒店，部分跟地鐵站相當近，自由行真的十分方便！即睇！

 

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首爾新酒店│1. 首爾江南沃科酒店：部分房型設日式風呂/迷你私人泳池

 

　　IHG 旗下酒店首爾江南沃科酒店Voco Seoul Gangnam開業於2022年，而Voco Seoul Gangnam位於新沙站附近，所以大家只要走10分鐘，都輕鬆能到地鐵站。酒店附近都有相當多的咖啡店及高檔精品店，是旅行住宿的好選擇。Voco Seoul Gangnam設12種房型，除了有基本的雙人房外，還有比較高級的套房。

 

 

　　另一賣點是，Premium with Hinoki房型設以日式風格的風呂；部分房型更有大浴缸或迷你私人泳池，大家甚麼時候玩水都可以，相當吸引。

 

 

　　而Voco Seoul Gangnam設公用的廚房，萬一大家想自己煮食，都可以使用公用廚房。

 

 

Voco Seoul Gangnam

地址：144 Dosan-daero, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul

詳情：https://www.ihg.com/voco/hotels/gb/en/seoul/seovc/hoteldetail

 

下一頁：超近明洞商圈的酒店

 

 

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