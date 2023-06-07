Book場打波 | 打擊炒場黨！康文署7月起推新系統「SmartPLAY康體通」預訂體育場地！Book場要承諾自用？轉讓隨時坐監？

想做運動，但康文署豁下場地比演唱會門票更難搶？不少人都會寧願付錢給「炒場黨」，讓他們代訂。不過以後可能不用再假手於人，或者再通宵排隊及一大清早上網預訂了！康文署開發新系統「SmartPLAY」，推出4大新設計，希望打擊炒賣場地，將來輕鬆book場不是夢！即睇新系統詳情！

「SmartPLAY康體通」4大新設計防炒場！轉讓要坐監？

康文署的新電腦預訂系統英文名為「SmartPLAY」（Smart Public Leisure Activities for You），中文名則沿用20多年舊系統名稱「康體通」，不過功能就截然不同！今次的新系統針對炒賣場地人士，增設4大設計，包括實名登記、以抽籤方式分配收費足球場及非收費設施、預訂天然及人造草地足球場要提供連同申請人及4名用場人士資料， 4名使用者中必須有3人在租借時段與租用人一同簽場及在場使用設施。另外，以往被揭發轉讓場地，可能只會被暫停預訂場地一段時間，但新系統推出後，申請人須填寫聲明，承諾不會轉讓場地，否則或違反《盜竊罪條例》，有機會被判監！阻嚇性大大增加，希望能有效擊退「炒場黨」！

新系統「SmartPLAY康體通」4大設計

1. 實名登記

2. 以抽籤方式分配收費足球場及非收費設施

3. 預訂足球場須填寫申請人及4名使用者資料，4名使用者當中須有3位一同簽場

4. 填寫聲明承諾不轉讓場地，否則犯法及判監

（圖片來源：晴報）

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