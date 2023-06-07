全球最喜愛韓國演員Top 5！玄彬只排第3位！邊個連續10年蟬聯榜首？女演員得一個上榜！

韓國文化體育觀光部和韓國國際文化交流振興院每年均會發表「海外韓流實態調查」報告，今年就由全球 26 個國家及地區、超過 2.5 萬名韓流粉絲票選出全球最喜愛韓國演員等名單。近年韓劇風靡全球，就算沒有特別追看，也會認識人氣演員如孔劉、玄彬、孫藝珍、宋慧喬等。

最喜愛韓國演員排行榜當中，「長腿 Oppa」李敏鎬今年繼續一支獨秀，連續 10 年蟬聯榜首。歷年代表作有《城市獵人》、 《繼承者們》、《藍色海洋的傳說》和《The King：永遠的君主》，他去年更憑 Apple TV+ 劇集《彈珠人生》獲得《金賽電視獎 2022》的最佳劇情類男演員和年度突破表演者的獎項，可說是人氣實力兼備。

（圖片來源︰IG @actorleeminho）

屈居第二的孔劉由 2007 年播出《咖啡王子1號店》後開始走紅，後來他在《鬼怪》中演活了長生不死的深情大叔，更奠定其視帝地位，絕對是實力派演員。即使孔劉久未推出新作品，依然深得粉絲喜愛，最近獲選為「2023年品牌顧客忠誠度大獎」的年度品牌廣告男星。

（圖片來源︰IG @gongyoo_official）

去年與孫藝珍結婚的型男玄彬排第 3 位，繼 2019 年的《愛的迫降》後似乎轉戰電影圈，分別演出《機密同盟2》及《火線交涉》等動作電影。宋慧喬和李鍾碩分別則排第 4 及 5 位。

（圖片來源︰IG @vast.ent）

全球最喜愛韓國演員 Top 5

第5位︰李鍾碩

第4位︰宋慧喬

第3位︰玄彬

第2位︰孔劉

第1位︰李敏鎬