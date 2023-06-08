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08/06/2023

上財年補貼近31億 5年1304宗違規 嚴打濫用2元乘車

#2元乘車優惠 #長者 #孫玉菡 #勞福局 #補貼
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　　【晴報專訊】社會近日關注長者2元乘車優惠帶來的公共財政負擔，甚至有人形容為「無底深潭」。勞福局昨透露，上個財政年度補貼各大營辦商金額已近31億元，比5年前大增逾倍；而過去5年發現1,304宗懷疑濫用個案。當局本月起將嚴打濫用，港鐵亦會於本月25日提高濫用罰款，重鐵線由500元倍增至1,000元，輕鐵則由290元提高至370元。

 

港鐵將加強宣傳教育及查票，並提高罰款打擊濫用優惠。

 

　　至於未來會否改為3元乘車，局長孫玉菡無正面回應。惟有議員指，打擊濫用僅能略控制支出，未能解決涉龐大公共開支的問題。

 

　　孫玉菡昨回應議員質詢時透露，現時政府是以實報實銷，按各營辦商自設的票價優惠後，實際票價減去2元，向各營辦商發還應收取的票價差額；而過去5年，當局補貼的差額，由2018/19年度約12億元，增至2022/23年度的約31億元，其中去年2月底當計劃擴至適用於60至64歲人士，就算期內有第5波疫情，補貼額仍升逾1.2倍，其中以港鐵的補貼金額最大。

 

2元乘車優惠措施涉公共開支，比5年前大增逾倍。

 

本月起全港執法 當局指定罪可判監

 

　　孫續稱，運輸署在2018至2022年間，聯同多間營辦商進行實地監察調查，共發現1,304宗懷疑違規使用個案，署方本月會聯同營辦商展開全港執法行動，其中港鐵會加強宣傳教育及查票，向不合資格享用優惠票價的乘客，一律徵收附加費，金額亦會增加，重鐵由現時500元增至1,000元；輕鐵則由290元提高至370元。運輸署亦會成立專責小隊，聯同專營巴士、渡輪等相關營辦商進行聯合打擊違規行動。

 

　　孫強調，若乘客違規使用2元優惠，除要補付應繳的交通費用，個案更會轉介警方調查及跟進，一經定罪，可被判處監禁。港鐵稱，附加費將在本月25日上調，若乘客拒絕繳交或重複逃票，公司會提出檢控或轉交相關政府部門跟進。

 

　　對會否把將優惠票價調高至3元，孫無正面回應，僅稱現時工作重點是加強打擊濫用，以確保資源適當用在受惠對象身上。

 

葉劉：只能略為控制支出

 

　　日前形容優惠開支如「無底深潭」的行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀質疑，措施涉及龐大公共開支，打擊濫用只能略為控制支出，未有解決受惠者「長車短搭」問題，強調政策原意是讓退休人士受惠，降低受惠年齡門檻至60歲已違反原意。但另一行會成員、議員陳健波同意先處理違規，以便掌握實際開支，下一步才檢討計劃，包括細分為60至64歲車費半價，65歲或以上才獲2元優惠，或制定每日定額津貼。

 

　　對有議員關注巴士及小巴可否按車程，即上車及下車的距離收費，運輸及物流局局長林世雄回應稱，概念與現有分段收費安排相似，但涉複雜技術和執行安排，如要平衡短途及長途乘客需求，避免短途乘客佔用長途線的運力，現時專營巴士線車費已按其路線組別和車程長短而訂定，原則上長途較貴；專綫小巴亦有按車程而訂的最高收費額。

 

多個公共交通營辦商無法例賦權收罰款

 

　　目前港鐵根據《香港鐵路附例》或《香港鐵路（西北鐵路）附例》向違例乘客徵收附加費。記者向其他公共交通營辦商查詢，多個營辦商均稱，法例無賦權他們直接向乘客收取任何附加費或罰款。

 

新渡輪指會要求違規者重繳船費，再交當局跟進。（資料圖片）

 

　　九巴及龍運稱，一向按政府要求查票及查核乘客身份，若證實有乘客未符使用優惠資格，會要求對方繳付恰當車資，據《公共巴士服務規例》第4(3)條，若乘客無繳應付的車資，即屬犯罪，可處第1級罰款，即2,000元。新渡輪亦回應表示，無法例賦權其收取附加費，倘發現有違規濫用，會要求有關人士重新繳付船費，相關違規則會交予當局跟進。

 

 

轉載自: 晴報

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