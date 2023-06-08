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08/06/2023

聯合冧手術燈 醫管局追究承辦商法律責任 檢討報告倡監督保養/樓宇勘探納內部管理

#公院 #高拔陞 #醫管局
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　　【晴報專訊】公院接連發生多宗設備事故，如2月聯合醫院冧手術燈、3月葵涌醫院冧天花，均令市民心驚。醫管局檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會（檢委會）昨公布檢討報告，提出23點建議，重點聚焦於將醫療儀器保養的監督工作，及樓宇勘探職務「收歸內部管理」。醫管局指，將在各院設醫院安全委員會，加強監督安全，又謂聯合的手術燈維修過程不符原廠標準，會啟動法律程序追究。有立法會議員批評，請人需時恐難短期解決隱患。

 

聯合醫院二月發生手術燈墜落事故(網上圖片)

 

　　檢委會主席溫文儀指，7大聯網有300多幢建築物、半數樓齡逾30年，且要無間斷運作，加上新冠影響，均影響保養工作。同時局內醫學工程人員有8至9成時間用於協助採購新醫療儀器，令4個級別的醫療儀器維修保養幾乎全數外判。當承辦商完成保養後，更是由無接受相關培訓的前綫臨床員工負責驗收。檢委會倡日後由總部統一採購新醫療儀器，令醫療工程人員專注監管，而最高風險儀器應「全程監視」。局方現有15名醫學工程師，溫指比例低於私院，應增1倍人手。

 

手術燈維修 不符原廠標準

 

　　醫管局行政總裁高拔陞承認，過往「覺得原廠保養好可靠」，但聯合事件反映監管要加強。他透露，負責手術燈保養的Getinge已交報告，顯示維修過程不符原廠標準，會啟動法律程序追究。另檢委會揭局方對醫療儀器保養及操作手冊保存不完備，致聯合事故後要向Getinge索取服務手冊及預防性保養清單。高指，將研究以資訊科技系統處理有關資料。

 

高拔陞指負責手術燈保養的Getinge已交報告，顯示維修過程不符原廠標準。

 

　　樓宇保養方面，檢委會倡7個聯網逐步建立1支涉不同界別的建築專業人員團隊，達至由內部設施管理員工負責樓宇勘探及直接監控樓宇安全。溫指，「由1個樓宇勘探顧問做晒7個聯網不可行」，而過去3年樓宇勘探顧問（即富士達）實際僅安排20、30人工作，「管理設施人員現有740多人，若再加30人，工作應更到位及順暢。」他續指，若運用新科技勘探，使用外判監管亦恐有數據爭拗，以內部人手可更易協調。對富士達會否同被追究，高指仍需時研究，若證明任何承辦商無遵守合約，一定會按法律程序追究。

 

　　檢委會亦建議，樓宇勘探不應劃一「3年一檢」，尤其廁所等易滲水地方，最短或要6個月一檢。而事故對外通報機制，檢委會現有機構傳訊人手或不足支援，應要加強傳媒聯絡主任角色。

 

　　惟當局未就措施實行劃定時間表。高承認現時市場專業人員短缺，要聘請足夠人手不易。立法會議員陳凱欣批評，專業人員聘請需時，難在短期解決安全隱患，且局方早有具傳媒經驗班底，惟對外公布事故仍較遲，質疑只靠請人恐令機構更擁腫。她續指，事故後不立即解決問題，對承辦商阻嚇力有限，據悉近期有涉事承辦商仍獲續約，建議應在合約中列明違約罰金。

 

　　香港病人政策連線主席林志釉指，增內部人手需「好大力度」，望能盡早實現，且對外公布事故機制亦應明言準則。

轉載自: 晴報

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