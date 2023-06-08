荷里活廣場兇案│廚師持兩圓櫈不懼危險制止疑兇！平民英雄有樣睇？即睇這位「隱世廚俠」2大面相特徵

一位大時代的小人物，卻幹了大事。

世界很需要這樣的小人物，提醒一下我們：原來人不只有人性，還有俠性！

上星期五，鑽石山荷里活廣場，一兇徒揮刀狂斬兩女子，其中一受害人在半分鐘內被捅近30刀，鮮血滿地，兩女子送院後不治。

在一片惶恐紛亂之中，竟有人「挺椅而出」成功阻止疑兇再傷人。

輝哥是附近酒樓的廚師，正在5時許的放食飯時間用膳，突然聽到有人高呼「斬人」，馬上衝出去查看，只見兩女子被襲擊，他隨手拿起兩張圓櫈，上前制止疑兇繼續傷人，讓熱心的途人為傷者急救。

我們這位「隱世廚俠」有甚麼相學特徵呢？

一、眉起角：膽大心細、行動型

銀幕上的俠士一是帥氣地劍眉星目、一是豪氣的濃眉大眼，輝哥兩者都不是。

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A.膽大：在兇案後的媒體訪問中，輝哥戴著口罩，他眼鏡框上露出雙眉，眉毛略淡，但明顯起角，這種人平時可能低調（眉濃的會高調），自己有獨特的想法，未必告訴人，本身有一股傲氣和剛烈，做事不需要別人認同，遇事會馬上行動。

B.心細：輝哥並非得個「勇」字，事件中他一直在盤算。疑兇看來頗為健碩，而且手持鋒利魚生刀。輝哥考慮過自己的處境，他想對方30多歲，自己64，體力冇得比，根本沒有奪刀的可能，但輝哥也有策略，他把一張椅擱在右肩，準備隨時出擊，而另一椅就護住左胸。

他回想二人在相距不足1米對峙時，疑兇被他用櫈「鋤了兩下」，沒逃跑，一直在哭，「喊得好淒涼」，輝哥想：

「一個人決定要殺一個人係一件好大件事㗎，佢係傷害人，可能佢有原因，咁算啦，我都企喺度睇住佢，會唔會再進一步。」

眉起角的人不只當時能沉著應戰，事後更表示情緒沒有受影響，總之，他自己為自己負責啦。

二、耳有珠：富同情心、感性型

輝哥在口罩外露的耳珠，垂珠呈扁圓形，這種人有同理心，樂於助人。耳反廓（註），即做事敢作敢為，不受羈絆。耳形略窄。即可以羣居，但也要獨處，需要私人空間，選擇性強，不易被別人的意志左右。

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媒體稱讚他是英雄時，他遺憾地說可惜幫不到那2位女子，自覺失敗，並強調這跟見義勇為完全沒關係。他只是不想見到別人被傷害。

「挺椅而出」當然有代價，除了他自己冒生命危險之外，還遭家人狂轟，事後他被妹妹「鬧到趴喺度」，被責怪「你都要顧下我㗎！」

「總之，曾經發生過咁嘅事，有個傻瓜走出㗎，幫吓人，我希望傳遞咁嘅訊息。」他帶點自嘲說。

俠客在民間！

希望在人間！

註：外耳有兩個圈，外面一個叫輪，裏面的一個叫廓，廓露在輪外叫反廓。