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職場女王
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08/06/2023

職場女王Son姐 | 一件往事令我決心自立門戶！遇著衰老闆賤格上司？生氣不如爭氣！

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　　如果我告訴大家，我之所以自立門戶做獵頭顧問生意，是被逼之下豁出去闖出來的，大家信不信？我可以坦白告訴大家，做老闆從來不是我自願，其實我最享受是做打工皇帝！

 

　　做老闆比起做打工仔辛苦太多，要兼顧的多太多！生意好做到死，生意不好擔心死，請人難用人更難留人難上加難，總而言之，無良老闆另計，做個有良知負責任的老闆，豈一個難字了得？

 

　　打工仔嘛，良禽擇木而棲，做得開心繼續做，做得唔開心，可以轉工跳槽。但做老闆創業不容易，守業更加不容易，投入了的資源資金不是說笑的，說甚麼都不可能隨便結業拉閘唔玩吧？所以我一直勸大家，生氣不如爭氣，遇到對自己衰的上司老闆，如何埋怨日日呻到樹葉都落，都不會改變事實。既然谷鬼氣，就好好運用那道氣，豁出去搵工跳槽，吐氣揚眉，就是對無良老闆賤格上司的最大懲罰。

 

　　我曾經接受過很多訪問，被問及我創業的原因，我的答案是為了可以自由安排工作時間，盡量抽多一點時間陪伴子女成長照顧年邁父母。但背後還有一個令我心灰意冷，決定不再為他人作嫁衣裳的原因。

 

　　話說當年大T只有兩歲多，發高燒嘔吐不止，餵她飲水都被噴射式吐出來，只能立即送入醫院。半夜入院時已經出現脫水現象，要立即插針打點滴，大T的慘叫呼喚聲，教我心如刀割！之後好不容易我哄她入睡了，只不過離開一陣去買飲品，未到病房門口已經聽到她的哭叫聲，原來大T醒了發覺我不在，掙扎哭叫扯斷了喉管要重新插過，整隻手臂腫脹佈滿瘀痕，我無法用言語筆墨形容我當刻的心情，說不出有多內疚！

 

　　馬上通知老闆要請假，清楚解釋原因，講到明即使身在醫院工作我會繼續跟進，以為會得到體諒會令老闆安心，老闆聽了之後，沉默一會然後問我『你留在醫院大T就會退燒了嗎？』從來一言九鼎的我竟然語塞！然後再問多一句：『你不在醫生就不懂得開藥醫病嗎？』我沒有反駁，只說了句無論如何今日我不會上班就收線。

 

　　收線之後，我拿著電話泣不成聲。老闆問的那兩條問題站在他的角度不能說沒有道理。多謝他令我清醒，明白工作只是工作，是我感情用事以為好努力好認真為工作賣命是我自己一廂情願，怨不得人！

 

　　錯誤期望必然帶來失望，各位打工仔必須認清楚老闆公司和自己的關係，從來都只是僱傭之間的關係。埋怨投訴於事無補，老闆公司上司不會因為職員下屬的滿意不滿意，開心不開心，作出任何改變的。

 

　　當日我得到教訓之後，立定決心自立門戶。今日滿腹牢騷鬱鬱不得志的你，該怎樣做？又會怎樣做？

 

 

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