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08/06/2023

恒指20天線危危乎| 攜程績後急彈| BDI三連升 部署航運股？

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嘉賓：椽盛資本投資總監　曾永堅

 

　　離岸人幣再貶至逾六個月新低，港股今早輕微低開24點報19227，曾倒升20點之後掉頭向下，最多跌164點，低見19087。半日跌幅明顯收窄，跌74點報19177點。但成交同樣縮水，只有約440億元。港股近期日升日跌，一旦再次失守20天線（現處19210點），會否再次挑戰萬九點支持？攜程(09961)首季扭虧為盈，錄得純利33.75億元人民幣，按季彈64%。股價逆市炒上逾4%，見5月2日以來高位，不過技術走勢方面尚未突破3月、4月的橫行區，想吼入的朋友不宜心急？波羅的海乾散貨指數（BDI）大幅反彈三連升， 重返1000點上，加上第三季係傳統海運旺季，現時是否部署航運股的好時機？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/egsKKMZ9M8k

 

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