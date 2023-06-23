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23/06/2023

保持求知精神，幫助成長提高學習成效

#理財 #求知 #親子 #主動學習
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  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation

     

    Email:childfinancialeducation@gmail.com

     

    Whatsapp:5233 6418

    親子理財

    本欄隔周四更新

　　有人認為部分香港的學生缺乏求知精神、分析能力，究竟是甚麼原因造成呢？有甚麼方法解決呢？

 

　　英國廣播公司新聞頻道引述的研究，認知科學家指出每個人出世時都是科學家，充滿求知精神，不怕失敗和主動學習。但為何我們的孩子逐漸失去求知的精神 - 追求知識的動力，創意和分析的能力，少了歡愉？

 

　　原因是在沉重功課和頻繁測驗/考試的環境下，特別在很多亞洲的孩子，為了應付考試而讀書、參加補習班，以為考到滿分就是一切，所以變成了一個讀書機器。

 

　　有些父母從幼稚園便給子女過多習作，課外活動做，但是往往會適得其反，有可能令孩子對學習產生抗拒，升上中學時會對讀書失去興趣。

 

　　潘宗光教授在說到，父母過份關心子女，事事安排好，給最好的條件/物質，替他們決定一切，以為是為他們好，但會令到孩子失去獨立思考能力及失去主動。背後原因是父母有很高的期望，子女即使不喜歡，但卻不敢說，只有跟從。慢慢孩子就失去了獨立思考能力，缺乏主動性，甚至會有不同的情緒問題，輕則憂鬱，重則自殘身體。

 

　　外國例子，德國的森林學校，芬蘭的教室，澳洲規定中、小學在家功課的時數，目的是希望學生在早期（高中前）培養及保持求知的精神，讓兒童及親少年去探索、發問、思考，主動尋找答案，勇於嘗試。

 


（istock）

 

求知精神和追求知識有顯著的關係

 

　　研究指出求知的精神和追求知識有顯著的關係，所以保持小朋友求知精神很重要。父母如果要孩子跟從指示去做，說 「這些題目不會考，先溫習測驗的試題。」研究指如果我們把孩子當成機器，繼續以他們的記憶力（死梗硬背考試的內容）作為評分準則，那豈不是將他們當作電腦？

 

　　科學家提出電腦的運算能力，永遠比人強得多。那麼我們的小朋友將來豈不是會被機器取代？相反，如果我們幫助孩子發展出一些機器無法做到的技能，鼓勵他們積極投入學習，例如有問題/疑問，要調查、研究，找出事情的意義，找出不同範疇的因果關係等，那樣他們才會有將來。

 

　　我們不是完全反對測驗/考試，因為測驗/考試有他們的好處，當我們為自己做測驗，就會知道自己那裡有不足。但當我們只顧溫習書本的內容，就會以為自己吸收了所有知識，但不一定能變成長期記憶。

 

保持孩子主動學習

 

　　何時及怎樣培養和保持孩子求知的精神？

 

　　香港「星之子」陳易希中五畢業被科大破格收錄，他發明的天份，是從「主動學習，拆爛嘢，從失敗、嘗試、成功，有求知精神」開始，父母的鼓勵當然也是重要因素。

 

　　孩子的求知慾在升上幼兒高班時（約5歲）開始出現，故此讓他們積極投入學習會令大腦釋放多巴胺荷爾蒙，帶來有成就的滿足，孩子就會更投入、願意學習，良性循環。父母應該讓孩子自己去發揮，給他們空間發問及尋求答案是積累知識最好的方法。

 

　　研究指出當我們積極投入一項活動時，大腦顯示它的奬賞迴路（reward circuit）會被激發尤其是在海馬體（Hippocampus）裏，海馬體又稱做快樂尋求系統，令人投入和願意學習（Gruber et al., 2014）。

 

　　總結：明白求知的精神和主動學習對於孩子的學習進程非常重要，父母應考慮不只為了考高分而安排密麻麻的功課給子女。應多給孩子空間培養和保持孩求知的精神，主動追求知識，自己解決問題/困難，幫助孩子成長，才是平衡及對孩子最好的培育。
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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