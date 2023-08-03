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03/08/2023

幫助孩子建立耐性等待，長大後身心都有較好發展

#理財 #情緒發展 #親子教育 #理財啟苗 #兒童 #自制力 #耐性
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  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation

     

    Email:childfinancialeducation@gmail.com

     

    Whatsapp:5233 6418

    親子理財

    本欄隔周四更新

　　幫助孩子建立耐性等待，長大後在事業、感情和身心健康上都有較好的發展

 

　　輔以香港教育大學兒童與家庭科學中心實證為本的家教貼士，與父母探討此課題。

 

史丹福大學實驗

 

　　斯坦福棉花糖實驗（Stanford Marshmallow Experiment）是史丹福大學沃爾特·米歇爾博士1966年到1970年代早期在幼兒園進行的有關自制力的一系列心理學經典實驗。

 

　　在這些實驗中，小孩子可以選擇一份獎勵（有時是棉花糖，也可以是餅乾、巧克力等等），或者選擇等待一段時間直到實驗者返回房間（通常為15分鐘），而得到兩份獎勵。

 

（istock）

 

　　在後來的研究中，研究者發現能為偏愛的獎勵堅持忍耐更長時間的小孩通常具有更好的人生表現，如更好的SAT成績、教育成就、身體質量指數，以及其他指標。

 

　　《然而現在有疑問提出，自制力，而非戰略策劃能力/推理（strategic reasoning），是否是影響行為的因素之一。》

 

　　可是沒吃掉獎勵的人，通常都比吃掉的成功，因為他們都能克制自己，因此自制能力很強。

 

　　下周會講耐性等待對理財教育的重要和好處，以我們的研究與父母探討此課題，下周見。

 

　　（按：博弈中的戰略推理涉及信息處理代理為實現某些目標而製定的計劃或策略。策略是多智能體交互的基本要素之一。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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