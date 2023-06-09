提防夏日蚊出沒！使用蚊怕水有甚麼注意？成分天然都可能有副作用？蚊叮可以點止痕？

近日天氣已經變得炎熱，大眾已急不及待換上短袖背心，但尤其在效外或公園等地方時，我們也須小心蚊叮。本港常見有約70種蚊，如常提到的白紋伊蚊、微小按蚊及三帶喙庫蚊等，當受這些雌性蚊子叮呅時，皮膚不但可以出現紅腫，身體更有可能感染登革熱、瘧疾或日本腦炎，所以防蚊實在刻不容緩。

戶外除了可以穿著長袖淺色衣物外，驅蚊以使用蚊怕水為主，當中含避蚊胺（DEET）最為常見，因為驅蚊效果強，產品濃度越高一般維持時間亦較長。正常使用情況下對身體安全，但仍可引起皮膚刺激發紅等。而本港衛生防護中心亦不建議六個月大以下嬰兒使用，小孩使用的話亦應選用濃度較低的產品。另外，不含避蚊胺的蚊怕水、驅蚊貼及手帶等多以天然香油（如檸檬桉油、香茅油等），以其氣味驅蚊。成分雖然天然，但不代表沒有副作用，這些產品仍可以刺激皮膚，而且揮發性一般較避蚊胺高，所以維持效果時間也較短。

室內驅蚊的話，蚊網蚊帳等仍屬不錯的有效安全方法。傳統蚊香於燃燒時所產生的煙也可對氣管敏感、幼兒及年長人士產生不良反應。使用電蚊香雖然没有煙，但使用時仍應保持空氣流通，避免化學物質積聚。

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即使使用各種驅蚊方法，蚊也有可能找上門來。當被蚊咬後可以用凍毛巾敷，搽含薄荷產品或以肥皂清洗紓緩痕癢。嚴重的話醫生可能會處方口服抗組織胺藥及類固醇藥膏止痕。