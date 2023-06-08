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08/06/2023

出口韌力是否已消散？

#中國經濟 #出口
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　中環金融人一直關注經濟趨勢，從而計劃投資策略。當中，環球貿易走勢是重要的一環，內地上月出口自高位再呈現回落，錄得負增長，較前月增長速度明顯回落。不過，在略去去年同期高基數之相關影響後，5月份出口金額的表現其實仍可。此外，在環球貿易活動整體放慢的背景下，內地對部分發展中經濟體出口增長速度尚屬可觀。

 

　　仔細觀察5月份數據，出口同比增長速度錄得負7.5%，較4月份增長速度由正轉負。不能否認，去年同期較的高基數，很大程度壓抑了出口的增長。在貿易夥伴細分上，一帶一路經濟體仍是內地出口增長的主要拉動力量，而對美出口仍然表現則顯著下滑。

 

(istock)

 

　　因去年6、7月均存在較高的出口增長速度，將導致未來兩個月出口仍需面對高基數的壓抑，但在此期間過後，影響將有所消退。估計現時已發展國家的需求仍存在一定的韌力，加上發展中經濟體出現「再工業化」趨勢，為內地製造業出口帶來一定的機遇，故此，內地出口增長速度在下半年仍有望回正。

 

　　參考不同的數量和價格因素，參考內地報告，當抽出十多種代表性商品的出口增長速度進行分析，可見5月份內地具備代表性商品的出口增長速度貢獻中，價格和數量因素較4月份雙雙下跌。不過，數量因素對出口增長速度的帶動仍能夠保持正增長。

 

　　分析主要貿易夥伴關係，內地對歐盟、東盟和日本的出口增長速度分別由正轉負至負7%、負15.9%和負13.3%，而對美國的出口增長速度降幅則擴大至負18.2%。就出口增長速度拉動方面，5月份俄羅斯和非洲仍然是內地出口增長速度的最大拉動力量，而東盟和美國則是主要拖累。

 

　　觀察商品類別，機電產品、勞動密集型產品和原材料類對5月份出口增長速度的拉動值分別為負1.2%、負2.3%和負1.9%。當中，機電產品對出口的貢獻較4月份大幅回落7個百分點，勞動密集型產品為主要拖累。

 

　　另一方面，5月份內地進口同比增長速度改善至負4.5%，較4月跌幅有所收窄。參考內地針對數量和價格兩方面因素，十餘種具代表性商品的進口增長速度後，價格因素跌幅略有擴大，不過，因數量因素增長速度上揚，進口增長速度降幅呈現收窄。

 

　　最後，內地5月份內地貿易順差658.1億美元，較4月份數據呈現回落。筆者估計，在出口增長速度顯著回落的同時，進口增長速度有所回升。

 

　　由此可見，針對未來，隨著內地與部分發展中國家的彼此合作進一步深化，或有機會抵銷部分發達經濟體需求放慢的負面影響。最後，從趨勢可見，今年內貿易順差預計將保持平穩，外貿形勢不宜看得過淡。

 

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