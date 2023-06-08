08/06/2023
大灣區 | 長者免費搭車！照攞香港津貼！享多項公共服務！居內地港人勁多福利？即睇「港澳台居民居住證」申請方法！
大灣區發展愈來愈蓬勃，處處機遇令不少港人都考慮移居內地，年輕人在地升學、就業、投資，長者則渡假享福。當局為了吸引更多港澳台居民到大灣區發展，更推出《港澳台居民居住證》，令大家可以享受當地福利，包括交通、醫療及教育等！即睇如何申請及福利詳情！
港人居大灣區享「3項權利、6項基本公共服務、9項便利」！
當考慮移居另一個地方時，其中一項最關注的是當地福利。國務院早於2018年公布持有《港澳台居民居住證》的居民可以享有「3項權利、6項基本公共服務、9項便利」，基本上滿足了大家「衣食住行」的需求，以及娛樂等。
「3項權利」
- 享受勞動就業
- 參加社會保險
- 繳存、提取和使用住房公積金
「6項基本公共服務」
- 義務教育
- 基本公共就業服務
- 基本公共衛生服務
- 公共文化體育服務
- 法律援助和其他法律服務
- 國家及居住地規定的其他基本公共服務
「9項便利」
- 乘坐國內航班、火車等交通運輸工具
- 住宿旅館
- 辦理銀行、保險、證券和期貨等金融業務
- 與內地（大陸）居民同等待遇購物、購買公園及各類文體場館門票、進行文化娛樂商旅等消費活動
- 在居住地辦理機動車登記
- 在居住地申領機動車駕駛證
- 在居住地報名參加職業資格考試、申請授予職業資格
- 在居住地辦理生育服務登記
- 國家及居住地規定的其他便利
（圖片來源：晴報）
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