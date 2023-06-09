倘日本排核廢水 謝展寰：嚴禁福島一帶水產進口 業界縮短供貨合約 尋關西九州等地替代品

【晴報專訊】日本擬將福島核廢水排入大海，引起當地漁民及周邊國家抗議。環境及生態局局長謝展寰稱，港人熱愛日本食品，政府有效把關十分重要，預告只要日方啟動排放廢水，港府必定嚴厲管制福島以及周邊縣份水產進口本港。

謝展寰指港人熱愛日本食品，政府有效把關十分重要。

業界代表稱，目前較多從福島以北的岩手及宮城進口海產，但早有兩手準備，包括縮短供貨合約及在關西、九州和北海道尋找替代品，相信當局基於科學的禁令，利多於弊。

東京電力公司目前以儲罐保存福島第一核電廠冷卻核燃料產生的廢水，由於空間有限致無法再增建，日本政府擬在今夏前將其排入大海，目前待國際原子能機構（IAEA）作最後評估。謝展寰昨在報章撰文，提到日本進口的主要食品，去年進口量只佔整體食品供應量約2%，而日本進口的各類肉類（冰鮮牛肉除外）、蔬果和奶製品亦佔本地食品市場不足5%，水產則佔本地消耗量的6.75%，惟港人熱愛日本食品，政府有效把關十分重要。

已成立專責小組應對

他稱，日方排放計劃長達30年，政府十分關注其風險，已成立跨部門專責小組應對，揚言一旦日方開始排放，可即時禁止福島一帶、沿岸最高風險縣份的水產品進口，並嚴厲管制其他有風險縣份的水產品進口。

食安中心在3.11地震及福島核災後，限制福島、千葉、群馬、茨城及栃木等5縣出產的農產及水產進口，其中福島農產直到目前仍禁進口，其水產及另4縣的水產及農產若附輻射證明書則准予進口。

日本食品及料理業協會創會會長黃傑龍稱，未來排放核污水的影響不同當年核事故，料新禁令影響範圍不同，或包括較多水產出口的岩手縣及宮城縣，兩地分別盛產貝殼類、鮑魚及蠔等。黃稱，會方過去2年已不斷與港府及日方開會，業界早有心理準備，其中福島、千葉及茨城的水產，考慮市民觀感早已「可免則免」，就算岩手及宮城進口，亦會縮短供貨合約，另嘗試在關西、九州及北海道尋找替代品，只要禁令基於科學及有針對性，對業界的好處多於不便，「起碼市民知道嚟得香港就可以放心食」。