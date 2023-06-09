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09/06/2023

袁澧林性感開窿 廖子妤拗柴又確診獲男友上門照顧

#古天樂 #袁澧林 #廖子妤 #盧鎮業 #亞洲影壇非凡貢獻大獎
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　　【晴報專訊】古天樂（古仔）、周秀娜、袁澧林（Angela）、廖子妤（Fish）及王丹妮，昨日出席珠寶活動。Fish撑拐杖到場，原來她論盡拗柴受傷，幸獲男友盧鎮業（小野）上門照料，二人度過甜蜜的短暫同居生活，連Fish媽媽亦大讚小野是好男人。

 

Fish撑拐杖出現，意外地配合一身造型，高貴霸氣。

 

　　廖子妤昨日撑拐杖現身，配合一身黑色晚裝，意外地相當配襯，霸氣十足。Fish透露日前因趕住上車，不小心扭傷右腳，雖然已看過跌打及針灸治療，但因連日開工，所以沒時間覆診，「電影拍到七月底，好彩唔係動作戲，都勉強行到。」問男友盧鎮業可有貼身照顧？Fish甜絲絲說︰「早排確診，男友嚟屋企照顧我，點知佢都被我傳染，成兩個禮拜先好番。（增進感情？）都有嘅，亦都有加分，媽咪話我遇到個好男人。」Fish指兩人相處時看到彼此問題，笑言暫時不會考慮同居，始終有私人空間會較好；她更自言經常發忟憎，如果日對夜對，她會十分「躁底」。

 

Fish因禍得福，與男友小野感情突飛猛進。（資料圖片）

 

　　至於袁澧林穿上吊帶低胸兼前面大開窿的晚裝示人，相當性感，Angela笑言已經盡力，加上戴上價值逾2,000萬元的珠寶，「貴過我成個人，所以着得莊重啲。（叫老闆古天樂送珠寶？）好喎！（會惹來緋聞？）吓，咁唔好，我係女性主義者，會靠自己努力。」問她可曾收過如此貴重的禮物？她笑稱收一個扭蛋都可以很開心，而最近沉迷打機的她，獲素未謀面的網友送上遊戲角色造型，令她感到窩心。

 

Angela自認宅女，天天沉迷打機。

 

古天樂紐約電影節奪獎

 

　　同場的古天樂將獲紐約亞洲電影節頒發最高榮譽「亞洲影壇非凡貢獻大獎」，以表揚他多年來於亞洲影壇的貢獻。古仔表示︰「好多謝紐約亞洲電影節頒呢個獎畀我，好開心，我會繼續為電影做應該做嘅事，無論喺演出定製作，都希望做得更好，帶畀觀眾更多好電影。」古仔正忙於拍戲，與林峯、黃浩然、姜皓文及彭于晏等合作，電影以打戲為主。古仔坦言近日天氣酷熱，拍攝動作戲相當辛苦，雖然未有中暑，不過消瘦不少。

 

古仔（中）獲四美相伴。

轉載自: 晴報

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