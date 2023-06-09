疑6歲大仔返學染病毒 黎諾懿︰要留院觀察

【晴報專訊】黎諾懿的六歲兒子黎峰睿（小春雞）日前感染罕見的人類偏肺病毒（HMPV），持續發高燒致肺部發炎，急急入院治療。諾懿前晚回應本報時指囝囝情況漸見好轉︰「小春雞可能當係staycation，不過前幾日辛苦啲，暫時都要多觀察兩、三日，睇睇有無機會出到院。」

諾懿與太太近日為照顧兒子小春雞而奔波勞碌。（資料圖片）

兩子之父黎諾懿不時在社交網，分享大仔小春雞和歲半細仔黎奕辰（小冬牛）的生活點滴。不過，日前他在FB透露大仔持續發高燒，不幸肺部發炎，原來染上人類偏肺病毒和乙型流感嗜血桿菌（HIB）。諾懿不忘提醒家長們多加留意小孩︰「如有咳嗽、感冒、發燒病徵，要盡快去求醫。」諾懿太太李潔瑩也在社交網發文︰「醫院床位爆滿，幾經辛苦才找到一間醫院還有兒科病床，在醫生安排下入院。」李潔瑩持續更新囝囝近況，指小春雞不太明白住院原因，一時爆喊扭計回家，一時卻反問家人︰「依家係咪好似之前去staycation咁？」其後，她透露兒子情況略見好轉，更發布小春雞在病床上紮紮跳的照片，並留言︰「呢幾日小春雞iPad無限放題，返到屋企應該會好唔慣。」

諾懿買了大量遊戲卡，給小春雞解悶。（IG圖片）

終於退燒的小春雞在病床上玩iPad，精神不錯。（IG截圖）

北上開工忍痛暫別

而諾懿前晚回應本報稱︰「囝囝發咗三日高燒入咗醫院，依家情況好啲，不過都要觀察多兩、三日，再睇睇有無機會出到院。」他透露剛從澳門工作回港，日內又要起程到杭州工作，屆時只有由太太到醫院照料兒子。提到在病榻上的兒子，諾懿稱︰「前幾日佢真係好辛苦，因為發咗幾日高燒，（邊度感染病毒？）可能返學惹到，因為依家病毒周圍都係。」

六歲的小春雞和弟弟感情很好。（資料圖片）