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09/06/2023

俄烏戰爭的新局面

#大國博弈 #烏克蘭 #俄烏戰爭 #俄羅斯
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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　世界正經歷著百年難得一見的大變局，未來數十年的全球格局很可能會被兩個戰場的結果所決定。

 

　　本文先說第一個戰場。不錯，正是俄烏戰場。這場戰爭的始作俑者顯然是美國指揮下的北約，俄羅斯只是被動反應。我們需先推斷美國本來在打著甚麼算盤。美國的戰略家基辛格及米爾斯海默等人，早已多次指出北約東擴至烏克蘭，俄羅斯必會視為嚴重挑釁，一定還擊，但美國為何仍鼓動烏克蘭加入北約？從博弈論的角度看，若俄羅斯在受到挑釁後，十分膽怯，決定唾面自乾，任由北約與烏克蘭為所欲為，那麼美國的霸權便可更上一層樓，俄羅斯被欺壓得翻不了身。

 

美國北約 推烏克蘭做炮灰

 

　　當然我們知道，普京選擇了強硬路線，要懲戒烏克蘭。美國不可能沒有預計過俄可能有此選擇，所以美國和北約的反應也十分迅速，顯示出她們早已進行過沙盤推演，可立刻依計行事。美國的策略有兩個組成部分，一是供應武器及提供其他援助，讓烏克蘭變成打仗的代理人，美國及北約則不願送上自己軍隊當炮灰。這樣就算輸了，也不致損失太慘重，當然烏克蘭會山河破碎，但美國卻可揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩。

 

　　第二個組成部分是打美國擅長的經濟戰、金融戰。俄被極限制裁，外匯資產被充公，北溪輸油管被炸掉，美也不「批准」別的國家與俄貿易。美國本以為這些招數一出，俄的經濟必定撑不下去，民不聊生，戰場上士兵失去鬥志，戰爭很易輸掉。殊不知局勢發展卻荒腔走板，並無跟著劇本走。這是一場西方白人之間的戰爭，他們人口只佔全球12%，其他88%基本上沒有跟隨美國指揮棒起舞，中國和印度與俄羅斯貿易大增，中國與俄還建立了緊密關係，兩國經濟互補性極強，中國是製造業第一大國，俄是天然資源第一大國，兩國一結合，便不怕西方的所謂「制裁」。

 

俄GDP降幅 遠低於IMF預測

 

　　值得一提的是，俄的金融並無癱瘓，盧布匯價硬淨，這倒是完全可事先預期的，只是美國政客無知，以為盧布必垮掉而已。早在1983年，後來取得諾貝爾獎的薩準特（Tom Sargent）及華萊士（Neil Wallace）便論證過，只要國家有法律規定，購買該國貨物一定要用該國貨幣，那麼這貨幣便必有價值。

 

　　IMF去年本來預測俄羅斯GDP會下降超過8%，但實際上，去年只下降了2.1%，今年預計GDP還會上升，通脹率也不高，而且俄國工業受戰爭刺激，軍工廠不停開工，武器彈藥供應可源源不絕，酷似二戰時美國的情況。反觀烏克蘭，不但大批人口離開，財產損失慘重，GDP也跌了30%。北約卻是連彈藥的產能都出了問題，烏克蘭彈藥得不到補充，所謂春季大反攻要一拖再拖。

 

(Shutterstock)

 

　　北約經濟戰輸了，俄可以持續打下去，歐洲及美國厭戰情緒卻早已出現，這樣下去，北約是捱不住或不願再捱的。烏克蘭就算得到軍援，徹底戰勝實力強大得多的俄羅斯幾不可能。若是真有大勝，北約更怕，因為一個擁有最強大核武的國家若在常規戰中大敗，誰也不能保證她不會動用核武。

 

　　既然如此，對北約而言，當前最理想的情況是烏克蘭的反攻能有小勝，取回多一點失地，那麼在與俄的談判桌上便可爭取多一些有利條件。但烏能夠小勝而又能守住戰果嗎？我不表樂觀。今天烏軍早已死傷枕藉，如何可滿足到北約的願望？

 

華當和事老 提升國際形象

 

　　事後看來，美國有得有失。得是因為她能利用歐洲對俄的恐懼心理而鞏固了北約，歐洲諸國結成歐盟本有資格經濟上挑戰美國，現在難度會增加。經濟上，美國雖也付出過軍援，但她貴賣天然氣給歐洲，可賺回一筆作補償。她的失是她的經濟制裁戰套路暴露了，中國已洞悉其虛實，可及早防範。美政客一再認為中國才是最大威脅，把俄羅斯推了給中國，對美當然不利之極。

 

　　歐洲諸國是大輸家，一無所得，這都是拜其沒有獨立自主政策所致。烏克蘭近乎亡國，生靈塗炭，倒是中國並不希望她如此悲慘，因為這會拖累一帶一路的進展。

 

　　中國是贏家。俄羅斯與中國合作，意義重大，俄還願意與中國開發其遠東地區近700萬平方公里的土地，面積超過中國總面積的7成。中國現在扮演著和事老的角色，若成功，國際地位會大升，有利解決台灣問題；若不成功，也可留下「愛好和平」的形象。

 

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