中國出口希望在第三季

香港官員「全面復常」時掛口邊，很多人也以為內地，乃至全球復常已久。其實，各地的生活雖或已復常，但經濟卻猶如大病初癒，還待逐漸康「復」。有投資者看到最近中國進出口，尤其是出口的數字「有些起跌」，便對「北水」的水頭有些忐忑。面對今時這「半杯水」，該如何是好？

最近有內媒引述中國海關最新的統計數據指出，今年5月份，中國進出口5012億(美元．下同)，下降了6.2%。其中，出口2835億元，下降7.5%；進口2,177億元，下降4.5%；貿易順差658億元，收窄16%。如單看出口，數據反映出:一、對美國、日本的出口下降；對東盟、歐盟進出口增長，及二、機電產品、勞工密集產品的出口均有增長。根據以上資料，若有人指中國近期的經濟表現麻麻，包括出口疲憊，內地生產、PMI等數據都不理想等，便可能與事實不符。

(資料圖片)

港口積貨 繼而爆倉

對外貿易，美國一向是中國的最大客戶，而疫情令全球供應鏈斷裂，中國貨品輸美也大受影響，但在供應鏈斷、「一(貨)櫃難求」的情況下，美國零售商仍不斷加碼，增加訂貨量。去年中，美國的進口港洛杉磯港便積壓嚴重，貨船未能泊岸，自然不能卸貨，造成了「港壓」。去年，美國沃爾瑪便有10萬個貨櫃滯留在港口，等待運輸到美國內的供應鏈中。

(Shutterstock)

據數據分析集團笛卡爾數據公司(Descartes Datamyne)稱，美國西岸港口的貨櫃進口量第一季度的同比下降了近23%，而這些港口是美國與亞洲貿易的主要門戶，也是美國內消費品供應商的進口門戶。

隨著時間推移，洛杉磯的港壓現象也隨疫情進一步得以紓緩。及至去年11月，美國所訂的貨不但可陸續泊岸，而且卸貨入倉。不過，這又導致了今年3月，美國的進口貨品普遍「迫爆倉」的現象（圖三）。

銷貨需時，美國商家見已爆倉，例如亞馬遜的貨倉便一度「爆棚」，當然不會再向中國訂貨，所以中國首季至今定單不足，並不出奇，但近期航運費已重新加價，即是船公司生意不但復常，更要好，才有這樣的加價空間。

去完庫存 便要補貨

同樣是5月，《華爾街日報》卻曾報道，隨著庫存減少，美國零售商需要補貨，相信便會再訂貨。貨運業界就期望，航運可藉此在秋季前反彈，因有美國大型零售商表示，他們已完成削減過剩庫存的工作，並準備在今年秋季，以新的商品上架，這便可為貨運業帶來更光明的前景。

至此，擔心中國出口影響內地經濟的投資者，不妨先以此簡單總結:中國至今的出口數字麻麻，其中一個主要原因是最大客戶美國去年「超訂」了貨及需時去庫存所導致的，中國只要繼續出貨出得好，出口多，自然賺得外匯多，便不用太擔心今年的經濟表現。

事情當然未必會如以上般線線性發展，例如有沒有國家或地區現已取代了中國對美商品供應的重要地位便是一個重要關注。既然美國也分散了國內貨品來源地到其他國家或地區去，例如有製造商在疫情期間，搬了條生產線到越南，但品質如何、工人效率如何、公司盈利如何等影響，恐要至今年第三季至明年中，才可看得清楚真切。此外，中美關係陷入低谷、俄烏戰爭等，同樣會令中美貿易有太多不明朗因素，有待觀察。

縱使衰退 總有希望

由於美國經濟對全球經濟有十分重要的影響，中國出口仍難免繫於美國經濟是否或會否衰退的問題上。有分析指出，美國貨幣供應量(M2)下降（圖四），正顯示衰退已臨，還有今時美國的工業趨勢和高端勞動力市場疲軟等指標，都是衰退的徵狀。

如真的衰退，就要看美國經濟有多傷，如不太嚴重，加上債務上限問題已解，美政府就會繼續派足夠福利給基層。須知道，美國的基層或中產不似富人要奢侈品如包包，還要瑞士貨、法國貨、意大利貨，他們要的是中國貨、東盟貨。美國雖禁止如芯片的高端科技及產品輸出中國，但對價廉質優的中國貨，例如內衣褲、洗衣機等日用品，應還是無任歡迎的。

如果衰退不幸成真，全球在美國經濟率先衰退之下，對中國的訂貨量一定沒有之前那麼多，很大機會只會有溫和增長，但危機中，總有希望。投資者對中國經濟想繼續悲觀下去，還是寄望明天會更好？

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)





