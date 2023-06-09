富達的「可持續發展基金家族」

連續兩次談到ESG（E是指Environment，即環境；S是指Society，即社會；而G就是Governance，即公司管治）的投資主題。正如我所說，所謂ESG，背後其實是一種可持續發展的投資理念。

環顧各大基金公司之中，我認為，富達應該是推動可持續發展的其中一員猛將了。2019年的時候，有鑑於全球各地客戶對於可持續投資方案的渴求，該公司推出了一個「可持續發展基金家族」的新基金系列。

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這個可持續投資方針，奉行三大投資原則，ESG只是其中一項，另一項是跟企業的互動溝通，訂立改進目標和時間表，敦促企業作出改變。第三項是「剔除」原則，除了特定基金已經適用的剔除清單，例如煙草、具爭議性武器等行業外，所有基金都不會投資生產集束炸藥和地雷等企業。

富達這個「可持續發展基金家族」幾乎覆蓋所有基金類別，股票基金當然是最大的一個範疇，甚麼亞洲股票、歐洲股票、美國股票和新興市場股票都是以「可持續發展」冠名的，而主題類基金當然也不可少，當中包括可持續發展水資源和環保處理基金，以及可持續發展人口趨勢基金等等。

除了股票基金外，固定收益和多元資產基金也冠以「可持續發展策略」之名，令整個家族擁有多達十幾隻基金。

有趣的是，基金公司當然深信，可持續發展概念，在中長線而言，是可以提高投資回報的，但在每隻這些基金的投資「警告」中，都必然有類似的表述：「使用ESG準則可能會影響基金的表現，並可能導致回報遜於不設該焦點的類似產品。」

還有以下一段：「證券的ESG特徵可能會隨著時間而改變，投資經理可能須被迫在不利時機出售該等證券，導致基金的價值下跌。評估證券的可持續發展特徵及證券選擇可能涉及投資經理的主觀判斷。基金可能間接投資於不符合相關可持續發展特徵的發行機構的風險。」（摘自富達可持續發展水資源及環保處理基金的月報）

那到底我們應否投資這些具有可持續發展概念的基金呢？嚴格來說，這一刻仍不能下一個結論，因為大部分這類基金的歷史都不太長，主要都是近4-5年才成立的。個別基金的歷史可能較長，但其實是後來才加入ESG概念，然後改名，例如貝萊德的ESG多元資產基金。

但暫時來說，這些基金的個別回報都是跑輸大市指標的。以富達可持續發展水資源及環保處理基金為例，她成立至今的回報是23.7%（2018年11月7日成立），但同期指標指數（Benchmark）的回報是41.6%。去年全球投資市場都下跌，該基金也錄得28.8%的跌幅，遜於指標的18.4%跌幅。

不過，如果是升市的日子，該基金也有能力跑贏大市的，例如2021年，該基金上升22.5%，而指標指數只升18.5%；又或者，2019年，該基金升29.9%，指標指數只升26.6%。