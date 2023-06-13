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13/06/2023

「傳媒老是佛」慈善爆料騷

#退休 #理財 #老是佛慈善爆料騷II #曝光人物
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　做咗幾十年傳媒前線，我肥碌當然算是曝光人物，薄有知名度（飽死荷蘭豆！）。

 

　　好處是交遊廣闊，有乜事請教人都易過借火，打幾個電話搞掂晒。

 

做傳媒前線，成功的活，人際網絡會比任何行業闊，令路路暢通。

前線人物成功，知名度必高，失去的是私隱。

 

　　唔好處是冇乜私隱，周不時在公眾場合俾人指手畫腳，例如在沙田威院睇精神科，當喇叭大大聲叫：「曾智華埋護士站！」時，例必有少量在座人士手指指，同旁邊講——原來呢條友就係曾智華，原來佢都有精神問題㗎！

 

每次公院覆診，尤其精神科，當喇叭大叫：「曾智華埋護士站！」時，例必有N咁多好奇眼光…，原來呢條友就係佢。

 

　　小弟對此，早早慣晒，若聽到，會答句：「係呀，食藥都食咗廿年㗎喇！」

 

　　以上的，都算斯斯文文。更甚，是街上遇到心理不平衡者，當旁人同佢講：「喂，佢咪阿Luke曾智華囉！」呢句說話時，恍似會令情緒有問題者失控，放大聲線，方死人聽唔到：「超，好巴閉咩，識佢係老鼠啊！」

 

　　我點反應？多年訓練，皮奀肉靭，企定定，望住佢微笑，如此，十次十次對方會「淆底」㗎！

 

　　不過，總的來說，小弟的讀者及聽眾九成非常友善及品味不差，這個，從多年的來信、網上留言及在公私場合遇上可印證。

 

　　一般來說，近兩年最多陌生人在社交場合問我的是：「碌sir，你對近年的香港電台點睇？有乜意見？」

 

大家咪再問我對今日的香港電台「點睇」，唔會答，免尷尬。

 

　　當然有睇法，亦有很多意見，不過，無謂公開講了。時代不同，形勢不同，一切當然會變，正是永遠向前（或向後），世界是不會停步的。

 

　　眾多問題中，哈，近日遇到幾個問：「喂喂，你哋個老是佛慈善爆料騷幾時做第二輯呀？」

 

　　去年我肥碌身痕，突然抽起條根，問一眾老是佛有冇興趣做個Talk Show， 講講昔日過癮見聞。起初，諗住個個大哥都耍手擰頭的，點知唔係，反而摩拳擦掌，因小弟將佢包裝成慈善活動，入場人人捐款，人人變善長。

 

　　結果，一開即爆，一位難求，講的聽的皆樂不可支。在座不少同業問：「喂喂，我都有好多嘢想爆及想問，得唔得？」

 

　　唔得！因我哋十二個老是佛，個個揸住咪唔捨得放，幾乎搞到開唔到飯。

 

　　既然大家咁有興緻，好，下月又問問班大哥有冇興趣年底再來一次啦。

 

　　其實，我哋每月大吃大喝大醉的聚會，全部內容，皆集中爆昔日所見所聞及自己做過的事，全部勁sexy，不過，大部分唔出得街。

 

　　哈哈，若果出得又做埋電視節目，咁真係收視三十點都似。

 

未來幾個月，還是開開心心籌備《快樂傳媒老是佛慈善爆料騷II》好了。

 

　　各位，有興趣參加《老是佛慈善爆料騷II 》的話，留意稍後公布啦。（不過，唔知有冇㗎！）

 

 

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