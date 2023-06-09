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09/06/2023

超超成中美博弈棋子？

#立法會 #李家超 #說好香港故事 #亞太經濟合作組織 #APEC #制裁名單 #外交 #大國博弈
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

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　　特首李家超上任之後，工作清單頭幾位嘅就係「說好香港故事」。要講香港嘅故仔，當然當面同外國人講香港有幾掂、香港有幾正係最好不過，但如果去唔到咁又會點呢？

 

（AP）

 

　　亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議將會喺11月 美國三藩市舉行，李家超去唔去到一直受到關注，事關佢一直都係喺美國嘅制裁名單之上。而外媒日前就報道，有4名來自民主、共和兩黨嘅美國國會議員聯署致函美國國務卿布林肯，批評美國政府計劃允許李家超入境美國參加APEC，相當於「向全世界的人權侵犯者發出一個可怕的訊號」。

 

　　雖然今年年初美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）曾經答覆國會，打算歡迎李家超去美國參與APEC會議，但如果美國兩大政黨議員對反對超超起行有共識的話，拜登政府最後點做都真係好難話得埋，事關拜登都要諗自己連任嘅問題，得罪兩黨議員絕對唔係講笑。

 

（Wendy Sherman／AP）

 

　　有政壇中人就話，今次超超去唔去到美國，特區政府估計都會比較低調，亦唔會戰狼上身，事關呢個係關乎到國家外交大事，超超幾叻都好，其實對於呢類外交，少講絕對係少錯，全權交由國家處理。

 

　　政壇中人分析，要李家超無條件咁去開會，的確好難令美國當局落台，阿爺亦未必會因為超超去唔去到嘅理由而進一步同美國鬧翻；所以估計，最大可能就係中間落墨，邀請就照發邀請，但係超超就醒目「因另有公務」而去唔到，改由無被制裁嘅高級官員去，咁樣就兩邊都落到台喇。

 

　　不過另有消息就話，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）好有機會未來幾周訪華，暫時中美官方無證實亦都無否認。政壇中人就估計，呢個絕對係一個水溫計，如果真係落實訪華，訪華後又釋出極大善意的話，咁超超能夠赴會嘅機會亦都大增。

 

 

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