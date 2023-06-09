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09/06/2023

就看政府敢不敢收回粉嶺高爾夫球場？

#高球場 #粉嶺 #土地供應 #康文署 #行政會議 #丙崗村
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　　政府收回粉嶺高爾夫球場32公頃建屋，經歷多年，以為塵埃落定。怎知一份環評報告，情況變得複雜，反映背後政治力量的巨大和滲透深度。

 

　　環評報告中「突然發現」很多珍貴物種，既有首次發現，又有亞洲獨有⋯⋯政府又「突然暫改」土地用途，由興建房屋變成「未決定用途」，突然之間，究竟發生了甚麼事？

 

　　收回高球場32公頃「舊場」，當年已經爭議不斷，最終政府堅持去馬，擬興建1.2萬個公營房屋。一直以來，不管在文章上在電台上，我態度一樣，就是政府以完全不合理的低價批出大幅土地，得到土地的人以超高價格賣出會籍，讓人賺錢的同時，把所有普羅市民拒諸門外。

 

　　因此我認為政府應該收回土地，可以繼續營運高爾夫球場，不過像西貢滘西洲般，人人可以負擔，人人可以有得玩。這樣根本不影響甚麼舉辦國際盛事，甚麼培養年輕運動員。

 

　　當然，若一定要在高球場和建公屋選擇的話，我一定選擇興建公屋。這是一個理性和道德的選擇。

 

　　根據計劃，今年9月1日收回。但因環評報告出籠，政府竟然把土地暫改為「未決定用途」，究竟建屋計劃會否胎死腹中？是否有人已經做了功夫，可以把收回高球場計劃「借屍還魂」？

 

　　總之，這個應已蓋棺定論的計劃，被反對者接連出招，大有「死而復生」的機會。

 

　　我想請教一下，即管過港英政府時代的行政局，以至現在特區政府行政會議，從來都不會公開和政府唱反調。這一回合果然厲害，反對收回高球場土地的行政會議成員，有劉業強和林健鋒，竟然還有召集人葉劉淑儀。

 

　　厲害吧！走上前台反對的竟在政府內部，她在社交媒體撰文提出質疑，說甚麼收回高球場建屋，最快也要10年後動工，不能馬上解決土地供應問題。她反問政府為何急於收回土地？何不將舊場地契延長3年，讓其與球場另外地段的私人遊樂場地契約看齊，3年後一併研究及處理？

 

　　這個說法是急甚麼，反正不能即時興建，倒不如先等，等3年後和其他用地一併考慮。看似十分合理，其實是棉裏針。潛台詞是明修棧道，暗渡陳倉，先拖3年，之後就一次過和其他土地看，到頭來這32公頃便沒事了。

 

　　反對者，一招接一招，行會成員、立法會議員和鄉議局主席劉業強提出「換地」建議，改為在高球場鄰近的丙崗村建屋1.2萬伙。

 

　　這更是一矢雙鵰做法，既幫了高爾夫球會，保留那32公頃土地自用，又可以為附近丙崗村土地找到政府收地，何樂而不為？

 

(AP)

 

　　又有人說今年10月有國際體育盛事「沙特阿美石油團體系列賽」，沙特皇室都會來港，若政府收回舊場地段，屆時是否有足夠場地舉辦此大型賽事？

 

　　又說雖然那個高球場交給康文署管理，但有康文署官員告知，他們根本不懂怎樣管理粉嶺高球場，也不懂如何舉辦國際大型高球賽；舊場地段所有水電均由粉嶺高球會提供，政府屆時是否向球會「買水買電」？

 

　　那個康文署官員告知，甚麼不懂管理高球場，甚麼去學吧！所以這些都是廢話，目的就是反對政府收回。聽清楚，他們都知道反對建屋政治上不正確，於是把焦點轉移到這些技術性問題。

 

　　現在甚麼也不用說，就看政府敢不敢收回粉嶺高爾夫球場了。

 

 

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