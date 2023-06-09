跑贏同價位對手？$899入手Ulefone Note 16 Pro！性價比超高！同場加映：直擊Ulefone三防手機生產過程

專門製造手機的Ulefone，近日推出了一款以$899定價發售的手機Note 16 Pro，不單整體規格比同價位手機強，包括配備雙主鏡頭、大容量記憶體，加上不俗的外型設計，堪稱千元手機性價比之王。

（圖片由作者提供）

Note 16 Pro分别有128GB及256GB版本，提供了紫、藍、黑三色選擇，採用近乎iPhone外型設計，機背經磨砂處理，具有防指紋能力，而機身邊框則以拋光處理，兼有整合指紋感應的電源鍵，在千元手機來說有極吸引的外觀。手機配備6.52吋HD+ IPS 水滴熒幕，擁有90%屏佔比，亦內置顯示增強技術，播放影片時可提升畫質及色彩。

Note 16 Pro採用水滴熒幕，設有800萬像素自拍鏡頭。（圖片由作者提供）

機背經磨砂處理，具有防指紋能力。（圖片由作者提供）

雖說Note 16 Pro定價相宜，但仍擁有5,000萬像素廣角及200萬像素微距雙主鏡頭。（圖片由作者提供）

機身邊框以拋光處理，兼有整合指紋感應的電源鍵。（圖片由作者提供）

Note 16 Pro用上Unisoc T606 1.6GHz處理器及內置8GB記憶體，可透過內存拓展功能，提供額外8GB記憶體使用。儘管在安兔兔測試分數只有22萬多，不過一般使用仍流暢非常。此外，Note 16 Pro內置4,000mAh電池，支援microSD記憶卡、4G雙卡雙待及雙頻Wi-Fi等功能。

機底設有USB Type-C介面及3.5毫米耳機插孔，支援10W充電。（圖片由作者提供）

手機支援雙SIM卡，其中一插槽與microSD記憶卡共用。（圖片由作者提供）

Note 16 Pro內置8GB記憶體，可透過內存拓展功能，提供額外8GB記憶體使用。（圖片由作者提供）

雖說Note 16 Pro定價相宜，但仍擁有5,000萬像素廣角及200萬像素微距雙主鏡頭，更設有800萬像素前置鏡頭。其中廣角鏡頭用上Samsung S5KJN1感光元件，支援f／1.8光圈，拍攝相片畫質不是頂級，但對於這個價位的手機來說已經有所交代。拍攝功能方面，Note 16 Pro提供多種拍攝模式，可透過AI 優化畫質，也能攝錄全高清影片。

Note 16 Pro採用原生的Android 13作業系統，不過Ulefone為Note 16 Pro加入了萬用工具箱，提供了水平尺、放大鏡及指南針等實用功能，另外也手機也內置FM收音機，千元手機來說功能齊全。

內置萬用工具箱，提供了水平尺、放大鏡及指南針等實用功能。（圖片由作者提供）

Note 16 Pro提供多種拍攝模式，可透過AI 優化畫質。（圖片由作者提供）

Note 16 Pro用上Unisoc T606處理器，安兔兔測試分數只有22萬多。（圖片由作者提供）

主鏡頭拍攝相片畫質不是頂級，但對於這個價位的手機來說已經有所交代。（圖片由作者提供）

總結

若有意入手Note 16 Pro，筆者建議選購256 GB版本，價格只比128GB版本高$100，但有較高的使用彈性。

作業系統：Android 13

處理器：Unisoc T606 1.6GHz八核

記憶體：8GB RAM / 128GB/512GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：720 x 1,600像素，6.52吋多點觸控IPS

制式：GSM Band 2/3/5/8 / WCDMA Band 1/2/4/5/8 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B/66

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.0

鏡頭：800萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 200萬像素微距（主鏡頭）

其他：GPS/Glonass/Beidou/Galileo / 指紋感應器

電池：內置4,400mAh鋰電池

體積：165 x 8.7 xx 76.4毫米

重量：184克

售價：$899 (128GB) / $999 (256GB)

查詢：ulefone.com.hk

同場加映：直擊三防手機生產過程

說到Ulefone，筆者早前到該公司位於深圳的手機總部及生產廠房參觀，了解三防手機的生產過程。據該公司負責人表示，三防手機的要求比一般手機有更高的耐用要求，每部手機都要符合防水、防塵及防跌落能力，因此三防手機在出廠前都要經過一連串測試，例如防水氣密測試、滾筒及定向跌落測試、機身壓力測試等等，更會將手機放置於溫箱，測試手機能否通過極端環境。

三防手機的跌落測試，在1米高度將手機跌落花崗岩上，測試手機是否符合要求。（圖片由作者提供）

其中一個測試是將手機放置於溫箱，測試手機能否通過極端環境。

另一方面，Ulefone年初在MWC展出的三防手機Armor 23 Ultra，是次筆者也看到其真身。該手機採用輕薄設計，比傳統三防手機有明顯分別，但仍符合MIL-STD-810H 軍規標準。據知Armor 23 Ultra不單擁有高質三鏡頭及支援5G上網，未來推出時更會加入衛星通訊功能。

（圖片由作者提供）