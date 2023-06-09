  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本

09/06/2023

錦田一日遊！6大好玩打卡Check Points！三五知己「圍爐」煮茶打邊爐／和式庭院Café／異國風紅磚屋市集／懷舊手工忌廉筒

#錦田 #勝發餅家 #榻榻米 #忌廉筒 #菠蘿包 #打卡 #圍爐煮茶 #有機薈低碳農莊 #菠蘿園 #玩樂 #週末好去處 #草泥馬 #Kachimushi #和式庭院 #森野薈 #美食 #忍者 #和牛吐司 #極限運動 #紅磚屋市集 #Ninja Force #一日遊
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Kennis Wong

　　又到周末！今個星期因工作喘不過氣？是時候趁星期六、日外出走走，遠離煩囂！不如去錦田！有chill爆的無限時圍爐煮茶及榻榻米Cafe，可以慢慢坐下聊天，又有不同的市集、樂園，令你可以忘記時間，慢活一下！

 

錦田好去處 ︳ 1. Chill爆！全港首間圍爐煮茶！慢活傾偈最啱！—森野薈

 

　　你有多久沒有慢慢地喝一杯茶、吃一頓飯？錦田「森野薈」圍爐煮茶就可以讓你試試慢活，在佈置得像營地一般的地方一邊歎茶，一邊燒烤或「打邊爐」！圍爐煮茶主要分為兩個套餐，基本套餐只需$100兩位，就可有一壺茶及一些點心，如燒賣、吐司、粟米及番薯等，讓你體驗用炭爐一手一腳煮食！想吃得豐富些，亦有豐盛套餐選擇，只需$136就可享有兩人份的基本配料及火鍋或燒烤食材，如肥牛、蔬菜等。每人不用$100就可以「打邊爐」，又沒有限時，十分適合一班朋友聊聊天，chill一chill！大家想去的話，緊記要預先到網站預約！

 

（圖片來源：IG @ daydaycheckin）

（圖片來源：森野薈）

 

　　在社交媒體還看到不少人會帶主子們一同「圍爐」，不失為一個「放電」好地方！牠們坐定定影相的樣子相當可愛，愛犬人士不妨帶同小狗打卡留念！

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

KUMA（@kuma.thegolden）分享的貼文

（圖片來源：IG @ kuma.thegolden）

 

森野薈

地址：元朗錦田鄉村俱樂部停車場旁邊

電話：94034317

營業時間：上午10時至晚上8時（逢星期二休息）

網站：https://junglefunclub.simplybook.it/v2/

 

下一頁：懷舊「勝發餅家」：尋找兒時味道—忌廉筒！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

香港社會風氣保守，繪麗奈出現或帶來改變？繪麗奈即將作客《男男女女‧嘉點情趣》，立即留言提問！► 立即提問

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#錦田 #勝發餅家 #榻榻米 #忌廉筒 #菠蘿包 #打卡 #圍爐煮茶 #有機薈低碳農莊 #菠蘿園 #玩樂 #週末好去處 #草泥馬 #Kachimushi #和式庭院 #森野薈 #美食 #忍者 #和牛吐司 #極限運動 #紅磚屋市集 #Ninja Force #一日遊

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet賞你】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk