老字號茶行紮根上環逾80年！細心慢焙招牌「鐵羅漢」，收藏10年喝出舊茶香醇！

香港昔日是轉口港，上環曾是經營中國及東南亞貿易集中地，在該區漫步，不難發現南北行、藥行、茶行等店舖。沿著皇后大道西徐徐走著，一陣咖啡香撲鼻而來，追隨那股香氣，原來是來自「祥興茶行」門前的兩部磨豆機。



祥興金漆招牌，由區建公題字。



「祥興茶行」門前的磨豆機

遠近馳名中國茶

祥興茶行有售多種中國茶，當中最有名的是自家品牌「鐵羅漢」。此鐵羅漢是採用武夷水仙來烘焙，然後儲存十年才出售，帶出舊茶的香醇。跟一般的水仙相比，祥興的鐵羅漢香氣濃郁，滋味醇厚，飲後香氣常留在唇齒之間，即使沖泡多次也不苦，仍然存有鐵羅漢的茶香味。另一個自家品牌「大紅袍」，師傅細心慢焙，茶香甘醇，濃飲而不苦澀，滿口回甘，這兩款自家品牌深受茶客喜歡，在中港台三地都擁有愛好者。



祥興茶行有售多種中國茶

祥興不但出品質優，包裝亦見特色，祥興的茶以人手包裝，師傅包裝手法純熟，僅用一張紙，不足一分鐘，便把茶葉摺成磚型，片葉不漏，天衣無縫。一斤裝的鐵羅漢及大紅袍，內有八包，每包含八小包，每一小包茶葉皆由人手包裝，小包散茶使茶客方便沖泡。



製茶今昔

一包茶葉的背後，蘊藏了不少心思和功夫。首先是選茶，需根據各茶葉的特質，選出各茶種的優質茶葉。選茶後，要先用篩隔走茶葉上的雜質，才進行烘茶，讓茶葉能保存更久。昔日仍未有機器輔助，烘茶工序相對繁複，最初祥興運用炭火焙茶，即先燒木炭，待炭堆燒紅後蓋上炭灰放入焗爐中，運用炭灰的熱度把茶葉烘焙，在過程中，師傅需「翻茶」，使茶葉烘焙均勻，炭火焙茶困難的是，師傅要憑經驗調教最佳溫度及時間，技術要求非常高，亦要有耐性和力氣，才能把茶葉處理妥當。自70年代起，祥興以店內烘焙機焙茶，過程雖比以前輕鬆，但仍然要仔細地調教溫度及味道。烘茶後，師傅會將茶葉退火，然後包裝出售。

咖啡奶茶

咖啡和茶是許多人的「生活必需品」，除中國茶葉外，還售賣斯里蘭卡紅茶和各地咖啡豆。斯里蘭卡紅茶是全世界數一數二的紅茶，又稱錫蘭紅茶。在香港，人們最常接觸斯里蘭卡紅茶的地方，相信是茶餐廳，因為茶餐廳的檸檬茶及奶茶都是用斯里蘭卡紅茶作茶底。祥興預先拼茶，再將紅茶售予茶餐廳、酒店及不同的客戶。近數十年咖啡風靡全球，祥興有售各國出產的咖啡豆，烘焙程度由淺、中、中深及深烘焙，咖啡豆是在工場由師傅炒豆。店內提供研磨咖啡豆服務。昔日祥興只賣五種咖啡豆，包括藍山、哥倫比亞、巴西、莫加及混合咖啡，為了迎合客人不同口味，今日咖啡種類已超過20種。



除茶品外，祥興有售多種咖啡。

祥興茶行——上環

創於：約1940年（50年代由福建廈門遷至香港）

經營：茶莊（批發及零售）

地址：上環皇后大道西74號地舖

電話：25433654

營業時間：星期一至六上午九時至下午五時，星期日休息

香港老舖記錄冊

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