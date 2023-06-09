  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
尋‧情‧味
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知肥碌大食遊主場·日本

09/06/2023

老字號茶行紮根上環逾80年！細心慢焙招牌「鐵羅漢」，收藏10年喝出舊茶香醇！

#祥興茶行 #上環 #中國茶 #武夷水仙 #武夷水仙 #大紅袍 #炭火焙茶
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 香港老舖記錄冊

    香港老舖記錄冊

    「香港老舖記錄冊」旨在引導大眾欣賞香港傳統店舖的價值；培養大眾支持香港傳統店舖的習慣；為有需要的傳統店舖尋覓有潛質的繼承人。團隊成員來自各行各業，懷著共同目標，善用自身技能，傳揚老店故事，推動文化承傳。項目始於2018年，成員遊走香港老店，細聽店舖故事，透過社交平台發佈文章與照片。2022年推出第一本著作《香港老舖記錄冊》，期望讓不同的受眾了解香港珍貴的傳統店舖。

     

    Facebook香港老舖記錄冊Hong Kong Historical Shops

    Instagramhongkonghistoricalshops

     

    尋‧情‧味

    隔周五刊出

　　香港昔日是轉口港，上環曾是經營中國及東南亞貿易集中地，在該區漫步，不難發現南北行、藥行、茶行等店舖。沿著皇后大道西徐徐走著，一陣咖啡香撲鼻而來，追隨那股香氣，原來是來自「祥興茶行」門前的兩部磨豆機。

 


祥興金漆招牌，由區建公題字。

 


「祥興茶行」門前的磨豆機

 

遠近馳名中國茶

 

　　祥興茶行有售多種中國茶，當中最有名的是自家品牌「鐵羅漢」。此鐵羅漢是採用武夷水仙來烘焙，然後儲存十年才出售，帶出舊茶的香醇。跟一般的水仙相比，祥興的鐵羅漢香氣濃郁，滋味醇厚，飲後香氣常留在唇齒之間，即使沖泡多次也不苦，仍然存有鐵羅漢的茶香味。另一個自家品牌「大紅袍」，師傅細心慢焙，茶香甘醇，濃飲而不苦澀，滿口回甘，這兩款自家品牌深受茶客喜歡，在中港台三地都擁有愛好者。

 


祥興茶行有售多種中國茶

 

　　祥興不但出品質優，包裝亦見特色，祥興的茶以人手包裝，師傅包裝手法純熟，僅用一張紙，不足一分鐘，便把茶葉摺成磚型，片葉不漏，天衣無縫。一斤裝的鐵羅漢及大紅袍，內有八包，每包含八小包，每一小包茶葉皆由人手包裝，小包散茶使茶客方便沖泡。


製茶今昔

 

　　一包茶葉的背後，蘊藏了不少心思和功夫。首先是選茶，需根據各茶葉的特質，選出各茶種的優質茶葉。選茶後，要先用篩隔走茶葉上的雜質，才進行烘茶，讓茶葉能保存更久。昔日仍未有機器輔助，烘茶工序相對繁複，最初祥興運用炭火焙茶，即先燒木炭，待炭堆燒紅後蓋上炭灰放入焗爐中，運用炭灰的熱度把茶葉烘焙，在過程中，師傅需「翻茶」，使茶葉烘焙均勻，炭火焙茶困難的是，師傅要憑經驗調教最佳溫度及時間，技術要求非常高，亦要有耐性和力氣，才能把茶葉處理妥當。自70年代起，祥興以店內烘焙機焙茶，過程雖比以前輕鬆，但仍然要仔細地調教溫度及味道。烘茶後，師傅會將茶葉退火，然後包裝出售。

 

咖啡奶茶

 

　　咖啡和茶是許多人的「生活必需品」，除中國茶葉外，還售賣斯里蘭卡紅茶和各地咖啡豆。斯里蘭卡紅茶是全世界數一數二的紅茶，又稱錫蘭紅茶。在香港，人們最常接觸斯里蘭卡紅茶的地方，相信是茶餐廳，因為茶餐廳的檸檬茶及奶茶都是用斯里蘭卡紅茶作茶底。祥興預先拼茶，再將紅茶售予茶餐廳、酒店及不同的客戶。近數十年咖啡風靡全球，祥興有售各國出產的咖啡豆，烘焙程度由淺、中、中深及深烘焙，咖啡豆是在工場由師傅炒豆。店內提供研磨咖啡豆服務。昔日祥興只賣五種咖啡豆，包括藍山、哥倫比亞、巴西、莫加及混合咖啡，為了迎合客人不同口味，今日咖啡種類已超過20種。

 


除茶品外，祥興有售多種咖啡。

 

祥興茶行——上環
創於：約1940年（50年代由福建廈門遷至香港）
經營：茶莊（批發及零售）
地址：上環皇后大道西74號地舖
電話：25433654
營業時間：星期一至六上午九時至下午五時，星期日休息

 

香港老舖記錄冊

Facebook

Instagram

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

香港社會風氣保守，繪麗奈出現或帶來改變？繪麗奈即將作客《男男女女‧嘉點情趣》，立即留言提問！► 立即提問

我要回應

更多尋‧情‧味文章

你可能感興趣

#祥興茶行 #上環 #中國茶 #武夷水仙 #武夷水仙 #大紅袍 #炭火焙茶

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet賞你】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk