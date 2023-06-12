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12/06/2023

疫後首個父親節 氣氛遜母親節 訂座僅6-8成

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　　【晴報專訊】周日（18日）迎來疫後首個父親節，不少子女都想為「超人爸爸」策劃窩心驚喜。各大酒店推父親節餐飲套餐，送啤酒、父親造型甜品、攝影現金券等「冧老竇」，自助餐每位258元至988元不等，其中麗晶酒店麗晶軒推8道菜晚餐盛惠1,488元。

 

父親節將至，不少商戶推出優惠吸引慶祝的客人。

 

　　有酒店指市民「怕無位」提前預訂，自助餐要開2輪；惟有餐飲業稱父親節慶祝氣氛比母親節遜色，預訂率現僅6至8成，生意料較母親節和去年少2至3成，僅能為業界帶來2.6至2.8億元收益。

 

　　麗晶酒店麗晶軒周末推父親節8道菜晚餐，每位1,488元；該酒店的港畔餐廳亦在周日設父親節自助午餐和2輪自助晚餐，分別為成人748元和998元。WM酒店WM咖啡廳則設父親節自助午餐和晚餐，成人收費分別為568元和688元，其中自助晚餐除提供杏汁花膠雞湯為父親們「養生」，另每位父親更可獲贈啤酒1杯、鬍子父親造型甜品1份及攝影現金券。

 

「怕無位」提早預訂 自助餐開兩輪

 

　　港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café父親節自助晚餐，將首設原條黃鰭吞拿魚席前解體表演，每人更可獲即煮鮮活加拿大龍蝦1隻或半隻及佛跳牆乙客，成人838元。酒店料，父親節正日自助餐需求大，已開2輪應付，又指防疫大鬆綁增港人外遊意慾，故提供較多免費禮遇吸客。8度海逸酒店周末設自助餐優惠，於酒店網站預訂，成人午餐和晚餐分別僅403.2元和606.1元，每位晚市客更可享佛跳牆乙客。該酒店說市面復常令不少市民「怕無位」提前預訂，料銷情較去年好，回復疫前水平。

 

港島海逸君綽酒店父親節自助晚餐，將首設原條黃鰭吞拿魚席前解體表演。（受訪者提供）

 

　　不過，香港餐務管理協會主席梁振華指，父親節慶祝氣氛一向稍遜，加上通關後市民多外遊，料生意較去年少2至3成；又說距父親節只剩1周，但預訂率僅達6至8成，遠少於以前的9成。

 

料為業界帶來$2.8億收益

 

　　香港餐飲聯業協會會長黃家和亦預料，父親節只能夠為業界帶來2.6至2.8億元收益，較母親節的收益差，「今年母親節生意僅為疫前8成，父親節或再少2至3成」。

 

轉載自: 晴報

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