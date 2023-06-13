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13/06/2023

南北粽子戰爭，市長與總統候選人的抉擇

#台灣 #端午節 #粽 #陳其邁 #蔣萬安 #賴清德 #侯友宜
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

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    本欄每周二更新

　　每年台灣都會爆發一波激烈「內戰」，時間點都在端午節前。台灣雖小，南北差異非常多，其中包括粽子的做法。南部粽和北部粽，口感截然不同，各自擁躉總是毫不留情的攻擊另一派粽子支持者。遇到總統大選即將在明年初來臨，一切都泛政治化，粽子內戰也不例外。南部高雄市長陳其邁為聲勢高漲的民進黨下一代接班人之一，北部台北市長蔣萬安是外省政壇代表，今年粽子「內戰」引發藍綠兩黨支持者加入戰團。

 

　　1949年國民政府遷到台灣後，帶來外省飲食文化，其中粽子更打破當地只有南部、北部和客家粽三強鼎立局面。不過，湖州粽和廣式裹蒸粽等等外省粽子始終成不了主流，每到端午節多半還是以台灣粽應景。

 

　　台灣粽分成在嘉義以南流行的南部粽，和新竹以北流行的北部粽，兩者差別除了南部粽多了花生之外，最主要是糯米的處理方式。南部粽是直接以生的長糯米與花生加水蒸煮，然後加醬油等調味料翻炒後，再配合餡料用孟宗竹葉包成粽子，用滾水煮一小時即完成。北部粽直接將生的長糯米和餡料一齊翻炒，用竹殼葉包成粽子後，蒸40分鐘。對我而言，兩者口感如果對比廣東料理，南部粽糯米的口感類似糯米雞，北部粽則是生炒糯米飯包成荷葉飯的感覺。

 


高雄市長陳其邁批評北部粽是「3D油飯」在網路上引發論戰。

 

　　今年率先挑起戰端的高雄市長陳其邁，在一場公開場合向台北市長蔣萬安嗆聲「南部粽比北部粽好吃」，尤其高雄肉粽是全台第一好吃，「北部粽就只是3D油飯」。雖然蔣萬安低調回應還是喜歡粒粒分明、有五花肉和蛋黃的北部粽，但藍營支持者迅間炸鍋，痛批南部粽一無可取：「說句公道話，我沒想過有人能吃得下鼻涕」、「油飯終究是比水煮鼻涕更像人類的食物」、「南部粽丟水裹煮，是要熬（煲）湯嗎？」。

 


國民黨總統候選人侯友宜對於粽子「內戰」保持中立，不敢得罪選民。

 

　　對於兩位市長的粽子戰爭，民進黨和國民黨提名的總統候選人不約而同的選擇避戰，畢竟選票南北都有，得罪哪一邊都不妥。而且兩黨候選人從兩三年前決定投入大選時，就鋪好兩邊都討好的路。像民進黨候選人賴清德，早前就在社交網站貼文指他出生在新北市萬里、工作在台南，南北粽他很難抉擇，還強調貼文不提供南北粽開戰，而是要介紹各種粽子的特色。國民黨候選人侯友宜另一身份是新北市長，卻重申自己是南部嘉義朴子人，南部粽從小吃到大。

 

　　一般政治人物可以借由粽子大戰攻擊對手，但層次拉到「總統」選舉時，候選人拉票對象是全島內所有選民，無論攻擊南部粽、北部粽，除了逞一時口舌之快外，對選情百害而無一利。

 

　　對食物的口味本來就是個人差異極大。以我而言，除了喜歡家鄉味的裹蒸粽，和太太家鄉味的湖州粽，台灣粽還是偏好北部粽，但也吃過不錯的南部粽，總之好吃就行。就跟政治人物一樣，不論藍綠，只要有能力，人品好，願意付出，我就願意支持。套用鄧小平的名言，管他黑貓白貓，會抓老鼠的就是好貓。管他南部粽北部粽，好吃的就是好粽。

 

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