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12/06/2023

全球數碼浪潮，軟件工程師需求大增！初創創辦人：解決IT人才荒，企業要內外配合

#人工智能 #數碼轉型
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　　本港「行行缺人才」，尤其以資訊科技界（IT界）的人才荒問題最為嚴重，並且已困擾業界多年。

 

　　近日有言生成式人工智能（Generative AI）技術如ChatGPT，可以取代人力並且紓解人才荒。在未來職場的實際運作上，又是否如此理想？長遠而言，有甚麼行之有效的策略來解決IT人才荒？

 

　　過往有關AI能否取代人力的爭論屢見不鮮，惟隨著OpenAI開發的生成式人工智能聊天機械人ChatGPT於去年底出現，將應用層面拓展至各行各業適用，甚至陸續有企業運用ChatGPT取代員工的工作。因此，再度帶起多個關於未來職場的議題，如生成式人工智能將會對人類的工作帶來哪些影響、會替代到哪些崗位等的討論。同時，這些議題也成為不少職場中人的焦慮關鍵所在。

 

　　早在今年3月，已有市場調查指出，正在使用ChatGPT的公司之中，已有超過有六成公司將生成式人工智能用於編寫程式碼。另有不少分析評論都提到，在新一輪AI浪潮中，即使是程式編寫員也隨時飯碗不保。

 

助檢查生成內容 培訓融入AI

 

為解決軟件工程師短缺問題，初創Rocket Academy創辦人及行政總裁梁凱源認為，為大眾提供持續進修及發展機會，將為提升人才儲備的關鍵。（曾耀輝攝）

 

　　然而，即使作為人力及資源有限，只有4位全職成員協助營運的初創，亦認為現階段的AI難以取代人力，僅可用於重複性工作。初創Rocket Academy創辦人及行政總裁梁凱源（Kai）近日接受本報專訪直言：「目前還未能完全依賴ChatGPT編程」，市場應該要更深入了解背後技術的運作原理、功能、可能帶來的爭議，以及潛在風險等，並在員工有全面認知之後，才有望廣泛地使用。

 

　　使用技術時，員工也應該要有基本編程知識助檢查AI所生成的內容，是否合理及正確。因此，Kai認為，現階段的技術若用於編程之中，「可能偏向用作完成重複性工作為多。」

 

　　對於未來職場，Kai坦言：「我認為ChatGPT並不會取代人類，反而是『懂得使用ChatGPT等生成式人工智能的人』可能會取代不懂用ChatGPT的人。」他認為，企業亦應該針對在人才培訓內容方面，融入創新的AI技術。以該初創為例，現時也正著手研究相關培訓範疇及內容。

 

　　Kai在2015年畢業於史丹福大學電腦科學系，曾於Meta旗下facebook、阿里巴巴等行業巨頭實習，以及在三藩市的醫療數據分析初創公司Nuna Health擔任軟件工程師等。他深刻體會到，培訓具備創新思維的編程人才，對於企業發展非常重要。

 

　　在全球數碼化浪潮下，無論是甚麼行業的大公司還是Startup，每間公司也需要軟件工程師。因此Kai認為：「現時仍然是加入行業，並且有很大晉升空間的黃金時間。」

 

　　另對於2023年全球科企裁員潮持續，或多或少會影響人才對發展前景的信心。可是，他認為，裁員潮僅帶來短期影響，「長遠而言，企業的Big Picture（總括的大方向）也是會使用數據、開發應用程式等，趨勢離不開數碼化轉型，同時是不會逆轉的。而且，部分科企已經在重整路上或rebound（恢復狀態）。」

 

內部培育人才 提供成長機會

 

　　至於市場長期面對IT人才荒，這個問題亦應該要從內到外正視，才可出奇制勝。

 

　　針對企業內部方面，Kai認為：「如果在市場找不到人才，就一定要培育內部人才。」例如讓企業員工進修，提升數碼技能；對外方面，就是要增加公司的吸引力。除檢視薪酬水平，「展現公司的文化，重視為人才提供成長機會，對現今職場新世代來說，已經愈來愈重要。」同時亦是挽留人才的重要因素。他解釋，「讓他們知道在公司將有甚麼職涯發展機會」尤其重要。

 

 

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