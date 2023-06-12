歐美日正面臨前途似「咁」大缺工潮！甚麼是「寬鬆世代」？不想出人頭地、不願過度工作的Z世代怎麼想？

歐美日國家目前正面對自1980以來面臨一個大缺工潮，疫情之下，退出職場的人數比進入職場的人數更多，兩者出現黃金交叉，對企業而言，是比數碼轉型更迫切，比貿易戰更具影響力。

一些國家前途似「咁」的行業，例如：倉庫物流、運輸、醫護、酒店餐飲，雖然空缺頗多，但是過去10年的月薪基本上沒有甚麼增長，連通脹也追不上，產值及工作量卻又紛紛創下新高，顯然了需求持續上升，可用的勞動人口開始衰退。

英國現下正面臨1980年代以來最嚴重的缺工潮，平均每個職缺只有3個人應徵，早就已經不是「人求事」，而是「事求人」的局面。

在英國，請一個司機最起碼5,000至7,000英鎊，老麥、亞馬遜這些，時薪幾百都找不到人。相較之下，工作制度更為彈性的公司，就愈能吸引並留住人才。

這一切，都被Z世代（1997 -- 2012年生人）們看在眼裏。

大部分年輕人發現，一直以來所謂的「好工作」，對現代人的價值愈來愈低，尤其是這場疫情，給了大家更多反思為誰工作、為何工作？

日本有一個說法，叫做「寬鬆世代」，寬鬆一代，也是幻滅的一代。上一代人在經濟騰飛時期所搭建起來的努力就會有回報的社會階梯，在這代人身上不再靈驗了。等待的是即使努力，也得不到公平回報的社會。

在這種想法的推動下，這一代的日本年輕人，從小就習慣於更寬鬆的氛圍以及更輕鬆的環境。

奮鬥就有收穫的日子沒趕上，不奮鬥也有收穫的日子趕不上。算算時間，他們出生在泡沫經濟年代（80年代末），成長於金融危機時期（2008年），一出校門就碰上了東日本大地震（2011年）。他們的人生所接觸到的社會氛圍，是一直向下的。

這群成長於後泡沫經濟時期，經歷寬鬆世代教育的年輕人，一方面親眼見證了傳統職場拼搏神話的崩塌，另一方面又沒有經歷過上世紀經濟泡沫的瘋狂年代。

但是如今，在意識到工作並不是人生唯一的標尺後，日本的年輕人便由社會轉向了自己。

所以有些人離開了職場，蟄居起來，因為逃避雖可恥但卻有用，而有些人則放棄了一家企業一輩子的老觀念，轉而將自己的職業生涯看作是一波波的浪潮，時而前進，時而停歇。

年輕一代，也總算開始逐漸意識到：讓活著這件事情充滿意義的，或許從來就不是甚麼業績，而是自己今天的心情。

年輕人傾向自己向自己做老闆，一些散工、零工、KOL，例如Foodpanda、Uber、 YouTuber、Tik Tok平台崛起，令到打工仔更有彈性，自主性高。

這類零工經濟爆發，打工仔有更多的籌碼去談判加薪或者升職，因為平均每一個人就有兩三份工作等著你做。

畢竟，人生的方向從來就不止有向前這一種，當向上爬得太累時，你也可以放緩腳步。關於Z世代的就業調查報告中，有超過四分之一的受訪者，在被問及對未來職業的暢想時，都坦言自己並不想出人頭地，也不願過度工作。

英美的組織心理學家紛紛指出，當人類天天接觸死亡或疾病時，往往受到極大刺激，進而開始思索一些存在主義式的問題，例如，我的人生目標是甚麼？我幸福嗎？我快樂嗎，我的下一代又如何？這份工作是我一生的終結嗎？

這是否一個短期現象，完全不是。