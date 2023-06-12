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12/06/2023

【FX MONDAY】溫灼培：上周澳加央行意外加息 本周聯儲局議息會有意外結果嗎？

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嘉賓：恒生銀行首席市場策略員　溫灼培

 

　　上周澳洲儲備銀行及加拿大央行議息後皆宣布加息25基點，令市場大感意外，本周聯儲局、歐洲央行及日本央行先後公布議息結果，歐洲央行偏鷹，而日本央行亦傾向維持鴿派立場，惟聯儲局官員貨幣政策立場不一致，今次會議會否意外加息？若不加息，屬暫停或者結束加息周期？美匯指數近期反彈受制105後反覆下跌，下半年走勢偏弱？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/bDhvcXjrog8

 

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