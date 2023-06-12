移民升學 | 胡潤百學首個全球頂尖高中排行榜！邊兩個地方橫掃Top 10？香港都有3間上榜！一間學費全港之冠每年要XX萬！

胡潤百學全球頂尖高中排行榜出爐！今次排行榜是機構首次發布，胡潤百富旗下國際教育平台胡潤百學聯合匯豐根據非公立高中畢業生去向、課外活動及學校聲譽進行排名，無論你諗住移民或是留港，正為子女升學籌謀都要留意！Top 10高中全部來自美國及英國，可謂叮噹馬頭；中國及香港成績亦不俗，都有學校上榜！即睇排行榜詳情！

美國、英國橫掃Top 10！

在排行榜中，美國及英國高中橫掃Top 10，兩者都各佔Top 10中的5位。依據上榜高中總數而言，美國稍稍領先，有48%，而英國佔38%。不過英國亦不遑多讓獨佔首4名，而首10間學校平均年齡都高達333歲，歷史悠久！

第1名的學校是英國倫敦的威斯敏斯特公學，是一間男女校，其歷史可追溯到1179年，即是已經屹立在倫敦超過800多年！而且此學校人才輩出，有不少名人，如諾貝爾獎得獎者理查德‧斯通爵士都在此學校畢業；胡潤百學亦指過去3年，威斯敏斯特公學有超過半數的畢業生到牛津及劍橋大學升學，不愧為高中界最高學府！而排名第2及第3的聖保羅男子學校和聖保羅女子學校都有超過500年歷史，但大部分學生都只會在學校上課，而不設寄宿，因此假如考慮讓子女學習獨立自主，就要留意。

（圖片來源：威斯敏斯特公學官網）

至於美國高中，最高排名為位於波士頓的安多福菲利普斯中學（香港譯為菲利普斯學院），位列第5名，是美國歷史最悠久的男女寄宿學校，十分著重培育學生興趣，提供不同的選修課程；畢業生前途亦不錯，2022年更有學生到哈佛大學、麻省理工大學等升學！

另外，胡潤百學亦指美國學校的助學金最多，最慷慨的上榜學校每年為四分之一的學生提供70%的學費資助。而英國最慷慨的上榜學校，會為15%的學生提供40%的學費資助。不過整體而言，上榜美國學校的學費要比英國學校高出55%。因此，這麼多資助亦不是沒有原因！

（圖片來源：菲利普斯學院Phillips Academy Facebook）

全球十大高中排名

1. 威斯敏斯特公學（英國倫敦）

2. 聖保羅男子學校（英國倫敦）

3. 聖保羅女子學校（英國倫敦）

4. 伊頓公學（英國倫敦）

5. 安多福菲利普斯中學（美國波士頓）

6. 斯賓塞學校（美國紐約）

7. 達爾頓學校（美國紐約）

8. 溫徹斯特公學（英國溫徹斯特）

9. 聯合學校（美國紐約）

10. 布里爾利學校（美國紐約）

（圖片來源：胡潤百富官網）

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