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15/06/2023

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》賀回歸特別禮遇！

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輯錄自著名畫家沈平先生、描繪昔日香港情懷的《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》，面世已接近一年。得到各位獨具慧眼的讀者所支持，畫冊的銷售情況十分熱烈！

 

時光飛逝，光陰似箭，在歲月的變幻之中，想留住一息間，除了用相機拍下，亦能夠用畫筆畫下。

 

夏至將至，適逢香港回歸26周年，在感受熱情仲夏之時，我們亦推出「火辣辣」的優惠禮遇！

 

即日起，但凡購買《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》，將可享受賀回歸優惠價港幣$180，購得原價港幣$268的畫冊乙本。若想購買畫冊，請點擊超連結進入《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》購買版面

 

我地仲同多個唔同活動聯動緊~購買陶冬「2023年：政策轉變之年」財經講座足本重溫，即可亦$150加購價購買畫冊。而喺樂本健購物網購買適合大家嘅健康產品嘅時候，亦都可以搜尋《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》，並以同樣$180嘅優惠價，將佢放落購物車。

 

另外，我們還推出「身份證禮遇」，若身份證號碼含有「2」和「6」兩個數字，或出生日期為7月1日，即有機會獲得《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》乙本。

 

若符合資格，請即到以下連結參加遊戲，並登記個人資料：

http://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=863

 

畫冊數量及優惠名額有限，參加請從速！

 

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