19歲女兒身材火辣 李婉華爆有意入行

【晴報專訊】移居加拿大的李婉華近日與19歲女兒Natalie返港探親，順道為其YouTube頻道拍片介紹港式美食。婉華透露女兒表演慾強，對幕前演出有興趣，而Natalie不時在社交平台，發布性感噴血靚相，有望成為「索爆星二代」。

婉華和女兒Natalie近日四出品嘗地道美食。

李婉華昨日帶同囡囡Natalie出席傳媒飯聚，19歲的Natalie外表斯文淡定，跟社交平台的火辣性感照反差甚大。婉華透露女兒今年升大學三年級，喜歡戲劇，問到女兒會否入行？婉華表示︰「無諗過佢會入行，希望佢讀完書先。」在旁的Natalie卻點頭表示對演戲有興趣，並以半鹹淡廣東話說︰「我好鍾意跳舞同唱歌。」可有跟媽咪一起追偶像MIRROR？她一臉漠然稱不知道，但即賣口乖指自己的偶像是媽咪，令婉華冧到爆。婉華又說︰「阿女好鍾意香港美食，佢都希望將來可以返港做下嘢，學下講廣東話。」至於女兒可有拍拖？Natalie擰頭表示沒有，婉華大爆女兒好多人追求，Natalie即說︰「但我唔鍾意佢哋。」

Natalie在社交平台有不少性感噴血靚相，身材fit到漏。（IG圖片）

婉華和女兒感情要好，似兩姊妹多過兩母女。

懇請王晶積口德

另外，婉華早前因批評無綫劇集《一舞傾城》教壞細路，而跟該劇製作人王晶掀起罵戰。婉華強調是以觀眾和家長心態去評論，王晶曾回嗆婉華「那麼有道德就教好你的女兒，守住處女到40歲」，婉華對此回應︰「佢（王晶）都好似有個女，希望佢積下口德。」被王晶狠批「戲屎」，婉華淡然表示身為演藝學院畢業生感驕傲。提到當年接拍王晶的《制服誘惑2地下法庭》，戲中有裸露鏡頭，但婉華否認是她本人，無奈變成三級女星，「梗係後悔，嗰時邊個夠膽出聲？我依家就出聲喇！」



