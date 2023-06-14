14/06/2023
戶戶送外賣美食100強出爐！全部用戶評價超高！邊間拉麵最接近堂食？邊間有原煲煲仔飯？這間燉湯以原個椰子盛載！你住嗰區邊間上榜？
近年，香港外賣行業愈來愈發達，大家平時叫外賣會注重些甚麼？外賣由Order到送達時間？外賣的溫度？美食質素？最近，戶戶送公布了「戶戶送外賣美食100強2023」，當中找了星級評審選出了平台上100間獲得高用戶評價的餐廳，一齊看看哪100間餐廳上榜！
外賣平台戶戶送公布了「戶戶送外賣美食100強2023」，由星級外賣美食評審黃秋生、林海峰、泰山及盧覓雪，在戶戶送平台上獲得高用戶評價的餐廳中選
100間餐廳，而這些餐廳都是最能夠實踐「Deliverule」的外賣餐廳。到底甚麼是「Deliverule」呢？就是餐廳對外賣美食質素的堅持及執著。即是除了美味之外，更要有炮製外賣美食的專業態度，好像令外賣美食以最佳溫度與味道送到客人手上。
戶戶送外賣美食100強2023
港島區（排名不分先後）：
- Ask For Alonzo
- Bánh mì pâté
- Bengal Brothers
- Cafe Whale
- Camper's 坐忘
- Chachawan
- 祥囍煲仔小廚
- 食神叉燒
- Chotto Maki
- Detour
- 定食Doraya
- Dough Bros
- Fete Up
- Fineprint
- FRENCHIES
- Fresca
- 富東海鮮酒家
- Honbo
- Jacomax
- Jikka 燒雞
- Karui Bento
- Krua Walaiphan
- La Crêperie
- Little Napoli
- Maru Korean Restaurant & Pub
- Miam Bakery
- Misugu Bento
- 饃饃餃子
- Mother of Pizzas
- Mother Pearl 圓貝
- Moyo
- NINETYs
- No Milkshake No Life
- Pigsman 碧士文
- PizzaExpress
- Santorini Greek Taverna
- 順興茶餐廳
- Tapa Room
- Westwood Carvery
- What to Eat 吃什麼
- 王林記潮州魚蛋粉麵
- ZANCHEE
- 三鍋
- 丼造
- 井巷子
- 勇記海南雞
- 安利魚蛋粉麵
- 心意小館
- 旅窩
- 椒椒相見
- 楚撚記大排檔
- 濰京坊
- 火鍋撚
- 老厝邊
- 韓食媽媽韓國料理
PizzaExpress為保持外送薄餅最佳溫度及鬆脆口感，在製作外賣薄餅時特意將餅底做得更煙韌及鬆脆。
PizzaExpress
Westwood Carvery為確保肉質鮮嫩，所有肉類菜品當天新鮮準備，出爐後以60度慢煮以保持熱度。
九龍區（排名不分先後）：
- 十三姨
- Avobar
- Burger’s Friend Forever
- Burgerman
- Comfy by Chef's Stage
- Da Vincenzo
- 天然豚骨拉麵專門店一蘭
- NOC Coffee Co.
- Pici
- PokeGo HK
- RealT
- 山東小城
- Thai-ger
- 素年 THE PARK BY YEARS
- 阿元來了
- 一浪
- 九份飽
- 何車車仔麵
- 兩姊妹涼皮有限公司
- 友利冰室 x 勿當奴
- 嘉寶漢堡
- 城中燒味
- 天園餃子
- 媽咪雞蛋仔
- 小曼谷海鮮燒烤屋
- 屏山老地方 - 肉餅專門店
- 川婆婆
- 文記車仔麵
- 椰小盅燉湯專門店
- 烏蠅館
- 甜記餃子
- 癡膠雞
- 聯發茶餐廳
- 蘇媽．蘇媽馬來西亞茶餐室
- 那個NAGE
- 雪山冰廳
- 黑布小巷
天然豚骨拉麵專門店一蘭的外賣和堂食菜單一致，除了外送分湯，更額外採用了特製的外送專用生麵。
一蘭
NOC Coffee Co.為保護咖啡以免倒瀉、保留咖啡的香氣和味道，用心地在外賣咖啡上加一張牛油紙。
NOC Coffee Co.
媽咪雞蛋仔為了雞蛋仔保持外脆內軟，在外賣自取包裝上加上透氣孔有助散走水份。
媽咪雞蛋仔
椰小盅燉湯專門店為了讓外賣維持最佳溫度及防止倒瀉，所以所有外賣椰子燉湯都以以原個椰子盛載，再額外加上一層抽真空袋，令到外賣保持原有的熱辣辣的口感。
食神叉燒的外賣煲仔飯為呈現傳統煲仔飯的特色，用了瓦煲盛載，另外加了紙盒，方便外送專員運送。
那個Nage的外賣盒背面特別設有2個通風孔，令炸物保持脆度。
那個Nage
新界區（排名不分先後）：
- Sugar MaMa 甜心良品心太軟專門店
- The Brew Corner
- 三星台菜食堂
- 和樂烏冬
- 嘆撈
- 海圖
- 白羊咖啡
- 麵屋福
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