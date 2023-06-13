一碼通深港｜搭深圳地鐵巴士可用AlipayHK！掃QR Code畀車錢/ call的士都得！有咩交通優惠？

不少人趁住假日都會北上內地玩樂消費，「一碼通深港」剛由 6 月開始正式上線，港人只需用 AlipayHK（香港支付寶）便可乘搭深圳的地鐵巴士，以後於出行內地就愈來愈方便。

深圳通、AlipayHK 及支付寶由 6 月起可以用 app 購買「一碼通深港」電子乘車票。使用方法簡單，港人只需在 AlipayHK app 啟用「跨境乘車碼」，將地點切換為「深圳」，於領取「深圳通乘車碼」後按指示完成開通。以後乘搭深圳巴士、地鐵時一掃 QR Code 便可，車資將以港幣按實時匯率價格結算，實行以「一碼通行」連接深港兩地的交通。而且「一碼通深港」電子乘車票與「深圳通」app 享有同等乘車優惠，像坐深圳地鐵即有 9.5 折，目前覆蓋深圳（深圳地鐵）、廣州（羊城通）、佛山（廣佛通）、中山（中山通）等地。

另外 AlipayHK app 也新增「call 的士」功能，可透過「滴滴出行」程式輸入目的地 Call 車並完成付款，用法就如香港用 Uber app 叫車，同樣用實時匯率結算。

AlipayHK

網址︰www.alipayhk.com/zh/shoppers/



