香港企業轉智能零售模式！甚麼是OMO模式？線上線下優勢互補？3大優勢！

近年來，隨著市場逐漸成熟，線上渠道獲客成本不斷上升，零售商家對於流量的競爭日益激烈，愈來愈多香港企業也開始轉型為智能零售模式，高效打造線上線下雙渠道的經營閉環，實現線上線下的優勢互補，以應對多元豐富的消費需求。

例如，SHOPLINE發表《2023 香港開店白皮書》，總結該平台上的香港商戶去年總營業額及總訂單量，按年升近五成。 而SHOPLINE 香港區副總經理趙公亮也表示，今年的網店趨勢將發展網上至實體店的OMO，配合如ChatGPT的AI功能協助推廣。

由此可見，香港市場也即將向智能零售方向轉變，而我們也已著手為客戶打造線上線下鏈接服務，打好智能零售基礎，提高品牌推廣曝光度。

SHOPLINE：以OMO方案引流客戶，銷售額呈增長趨勢

SHOPLINE在2022年觸及顧客總量有335萬人，相當於全港四成半人口。 去年，該平台上的香港商戶全年總營業額增長49.5%，總訂單量亦增長42.9%。

而付款方式最常用是電子銀包，交易比例在2022年增至39%，較2021年多5個百分點。 其次是信用卡佔兩成，銀行轉帳仍有約一成。 據悉，該情況與消費券有關，而今年新一次的消費券亦帶旺網上銷售，使用SHOPLINE的OMO方案商戶升至佔三成，亦有超六成香港商戶有意今年開設門市。

香港區副總經理趙公亮表示，從網店反攻零售商店有增長趨勢，OMO商戶平均商品成交金額比純網店高6倍。 而且提供網店和門市共通的會員積分，吸引消費者再次消費。

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甚麼是零售OMO模式？

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零售OMO模式，是指以提升銷售效果為核心，通過互聯網、大數據、人工智能等新技術打通營銷、支付、系統、物流等環節，將線上和線下的帶貨場景進行深度融合的一種商業模式。 它具備以下的優勢：

1. 利用大數據做消費洞察

線上線下充分融合後，可以獲取各渠道積累的大量用戶數據，通過對這些消費數據的精細化分析，實現消費場景的還原和消費者畫像的描繪，以期來提供給客戶營銷中心和產品開發中心，做到提前預測消費者需求，提升消費者消費體驗，打造以消費者為核心的服務。

2. 強化消費者心智

體現在線上線下提供營銷和服務場景，比如會員商城、會員積分體系、線下自動售貨機等，從消費者常見的消費場景切入，打造一套全閉環的營銷體系，明晰的品牌文化輸出和服務的提供，讓品牌的產品和服務深入消費者的生活，契合用戶的使用場景，實現強化消費者心智的目的。

我們其中的客戶便已開始著手於為消費者提供更加便捷服務的會員商城，減少中間產業鏈，直接鏈接消費者，為消費者提供最直接優質的品牌服務。 而如今該會員商城也已成為品牌客戶消費群體的最優選擇，許多想追尋該客戶正品保證的消費者，都會已會員商城為中心，減少網購繁瑣流程。

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3. 實現服務效率快速提升

通過系統性的布局後，零售商家可以全面實現運營成本的優化和服務效率的快速提升。 比如在營銷方面，抓取用戶畫像做市場洞察，做到分級營銷、精準營銷，從而更好地制定市場推廣方案；在發貨配貨方面，打通線上線下的庫存，能夠實時監控並預測銷售情況，合理地分配訂單，實現倉儲端與銷售端的快速聯動，縮短發貨周期和物流成本； 比如在供應鏈方面，通過數據反哺的信息，抓取用戶喜愛關鍵詞進行產品設計，提升產品轉化率等。 這些都可以藉由線上線下深度融合的OMO模式加以解決。

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對於實體店商家而言，採用新零售模式能夠增加客流量，可以將網絡購物的一類消費者帶到店內進行消費，消費者可以直接在網上看到商品的信息以及介紹，從而降低了人工成本也更利於營銷。

所以，我們經常幫助客戶了解最新零售資訊，建議客戶及時轉型，不僅可以減少成本，直接鏈接消費者，另外還可以通過網上商城，讓消費者成為會員，然後再通過大數據統計分析，可以了解消費者的消費習慣以及購物喜好，為用戶提供更完善的服務。



