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14/06/2023

12星座人人有壓力！為了工作？人事？金錢？邊個星座壓力爆煲？

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    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　香港的職場一般都是相當高壓，無論是人事問題、上司的要求、源源不絕的工作量，都讓打工仔處於巨大壓力之下。碰上不少個案，往往都因為工作壓力而帶來精神困擾，有些亦影響身體的健康。今次就講下這一年不同星座的壓力來源，特別注意，適時減壓，保持身心健康。

 

白羊、天秤  -- 引發身體疾病

 

　　白羊和天秤在這一年需要面對日常的工作壓力，工作繁重，但又未必有同事幫到手，往往一個人要做兩三個人的工作，直接影響情緒和身體健康。如果覺得心情很鬱悶，情緒低落，有甚麼不妥，就要尋求協助，不要谷壞自己。

 

雙魚、雙子  -- 要求極高

 

　　雙魚和雙子的壓力來自於「極高要求」，這可以來自自己，亦可以是要求多多的老細。雖然這可以推動自己做得更好，但過了火自己承受不了，就會對自己造成傷害，甚至對自己太嚴苛，亦會質疑自己的能力。對自己寬容一些，不要把自己逼得太緊。

 

金牛、處女 -- 人際壓力

 

　　金牛和處女座的壓力來自於人際關係，例如你的同事、合作夥伴，團隊等。例如他們能給予的幫忙並不多，要你獨自承受繁重的工作；有一些則不太合作，或遇上麻煩多多的客戶。所以這一年要多花時間處理人際問題。

 

巨蟹、山羊 -- 學習的壓力

 

　　要在事業上有更好的發展，往往都要持續進修，而巨蟹和山羊這一年的壓力來源就是在學習方面。可能覺得自己知識不足，或要考取一些資格才能晉升，所以要工作讀書兩邊兼顧。學習是重要，但也要量力而為，不要把橡筋拉得太緊。

 


《Law School》劇照

 

獅子、水瓶 -- 金錢的壓力

 

　　這一年獅子和水瓶要面對財務、資源上的壓力，例如收入減少，公司分配的資源少了，又或要處理債務。所以要做好理財計劃，開源節流，投資上也以保守為主，有助改善財務狀況。

 

天蠍、人馬 -- 家庭的重擔

 

　　天蠍和人馬這一年主要面對家庭的壓力，例如家庭的負擔重了，要為照顧家人而揹上更多的責任，又或為著子女問題而頭痛。需要多花時間跟家人溝通，受不了就要提出，不要甚麼都一力承擔。

 

 

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