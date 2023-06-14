私人參建居屋先推3地65折售 東涌柴灣涉最少2300伙 7成單位須達375呎

【晴報專訊】政府相隔多年重推私人參建資助房屋計劃，昨公布就全新「樂建居」計劃推出3幅地皮招標，其中東涌第122區填海地及柴灣祥民道用地，料分別於年底及明年首季招標，預計共提供2,300伙，以市價65折出售，單位面積及數量均會設限，最少7成單位要達375呎。發展商亦可用私人土地，按市價三分一補地價參與。房屋局局長何永賢強調，政府不會為項目「包底」，鼓勵發展商提高建屋質素及考慮買家負擔能力，冀用市場力量加快房屋供應。

東涌第122區用地（上圖，政府圖片）、 柴灣祥民道用地

何永賢稱，政府會在本年度開始推出3幅地皮供投標，包括位於東涌第122區的填海地料年底推出，面積達1.4公頃，可供應1,600個單位，料最快在2028/29年度落成；柴灣祥民道料明年首季推，面積0.5公頃，涉700伙；投地底價會設65折。她稱，政府期望借助市場力量加快發展，用發展商一條龍負責平整工程及興建，料加快發展進度2至10個月。

何永賢（中）指，樂建居發展商倘不能如期落成會有相應罰則。

指明時限推售 不包底

政府亦鼓勵發展商用私人土地參與，住宅部分可按市值三分一補地價，非住宅部分則要補十足市值。何稱，歡迎發展商用不同大小的地塊發展樂建居，料計劃會較土地共享先導計劃彈性大，但要視乎城規會是否批准改劃。

當局又為單位面積設限，實用面積最少需達280平方呎，項目單位數量視乎地塊大小設限，最少7成單位要達375呎。何強調，發展商要在指明時限一次過推售所有單位，政府不會回購未售出單位（即包底），「考（發展商）頭腦，既要美觀，材料又平又靚又襟用」；另要聘用獨立人士驗收，再交報告予政府，方可獲「滿意紙」完成交易，倘不能如期落成會有相應罰則。

學者料發展商 難獲利

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣稱，相信樂建居有助紓緩房委會建屋壓力，但強調政府要加強監察，避免延誤，加上過往私人參建居屋的質素參差，即使政府「不包底」，也要制定嚴謹驗收標準。地產建設商會執委會主席梁志堅相信，若發展商能滿足政府要求便會入標，面對各項限制亦會小心處理，相信縱有單位量及呎數限制，樂建居不會無客。恒地稱，會詳細研究計劃細節，對任何可紓緩房屋問題的方案均持開放和正面態度；新世界發展亦稱，會積極研究參與。

都會大學人文社會科學院院長鄺志良指，難看到私人發展商有獲利空間，且目前樓市氣氛偏淡，又無政府「包底」，發展商參與早期項目風險較高，但料他們考慮社會責任「不會完全唔參與」，惟相信政府或發展商未必會拿出「市區靚地」用於樂建居，「政府有靚地都會考慮賣地換取高價收入，發展商則考慮起私樓」，加上樂建居買家料有一定負擔能力，若樓盤位置不便，或寧願買私樓或居屋。

價單須當局審批 或提供按揭保險助買家

樂建居買家資格及轉讓限制會依循居屋準則，房屋局常任秘書長王天予稱，發展商要提交價單予房屋局局長審批，差估署會評估是否屬合理市價，但因政府不會包底，相信他們會考慮買家負擔能力。政府擬由發展商提供按揭安排，亦會與按證公司商討提供按揭保險，方便買家做較高成數按揭。

何永賢在會上無正面回應65折售價是如何訂出，僅稱有考慮不同因素，包括接近居屋2023年以62折出售，而樂建居設計及配備或更有新意，料可平衡市民接受程度及發展商參加誘因，未來將由房委會協助資格審查。房協亦稱，已初步與政府磋商並樂意協助處理市民申請。