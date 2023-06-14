30歲生日咽喉炎停工 陳卓賢︰病後持久力差咗

【晴報專訊】本月九日生日的MIRROR成員陳卓賢（Ian），獲歌迷安排連串生日應援，11位兄弟們亦先後送上祝福；而原本在正日開工的他，卻因病要卧床休息，沒有任何慶祝活動。昨日Ian出席品牌活動，精神奕奕現身，他卻自言病後身體差很多，自嘲年紀大所致。

Ian拍攝劇集《冰上火花》時經常忽冷忽熱，積累下來最終病倒。

陳卓賢昨天現身尖沙咀出席品牌新店開幕活動，獲大批「Hellosss（Ian粉絲）」撑場。Ian透露生日在病中度過，因為上呼吸道感染引致咽喉炎，更一度發燒，本來生日當天開工，最後只能留家休息。醫生叮囑他要好好休息，所以大部分時間都在床上，Ian說︰「把聲都變埋，前一晚仲未認到自己把聲，依家好番七、八成，隻狗最開心，因為我病嘅時候可以陪住佢。」他直言近半年身體狀況大不如前，自嘲與年紀增長有關，「以前做運動員好少病，今次仲發高燒，（幾多度？）唔知呀，因為屋企無關於數字嘅物件，例如磅、溫度計，時間都係睇電話，不過我有信心之後唔會病。」

Ian獲Hellosss到場舉牌造勢。

屋企無探熱針

Ian透露會補祝生日，因為適逢媽媽生日，加上父親節將至，將會一起慶祝，並已準備禮物給父母。另外，談到今年派台的兩首歌《再見寧靜海》和《抱抱無尾熊》，在商台叱咤榜均成為冠軍歌，令Ian喜出望外，感謝大家喜歡，他指患病期間也不忘作歌，「但發現自己病後持久力差咗，（邊一方面？）我指寫歌，以前可以彈結他幾個鐘唔停，依家彈十幾、廿分鐘就要停一停休息。」

吳家忻（Kayan9896）為品牌擔任model騷長腿。