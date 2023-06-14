美CPI:意料中與意料外

美聯儲局將開會議息，但之前會公布美5月CPI數據，市場預期數據會在4.2%，較4月的4.9%又低了。美CPI走低是意料中事。

去年7月，當公布去年6月CPI為9.1%時，筆者就有文提出:美9.1%CPI是頂？（圖一）當時是當占卦佬靠估，但一年下來，9.1%的美CPI，確是頂了。

9.1%頂了之後，今年6月的美CPI又會如何？可能是個底！6月CPI要到7月12日才公布，又做占卦佬估了？是，金融市場內，有乜唔係靠估，只看你是否估得中(有理據)與估唔中(亂噏)。

（istock）

估今年6月美CPI見底原因為何？

剛被併的瑞信銀行的主策略師Jonathan Golub，以基數來預期下次的通脹。

圖二是Jonathan Golub對今年美6月通脹的預期，是3.2%。

為甚麼不談5月CPI，而談6月CPI？

5月CPI普遍估是4.2%，跟4月的4.9%相去不遠。但如6月CPI真如Jonathan Golub是低見3.2%時，即是在兩個月之內，美CPI下跌逾1%。這是美通脹史上70年來未見之急跌，類似的跌幅是見於新冠疫前、2008年的爆破，以及1975年間的大通脹期，即是都是在金融市場大波動的前夕。

有興趣去了解Jonathan Golub點估的讀者，可看圖三、圖四，筆者不花筆墨去解釋了，好學者就自己琢磨好了。

市估美聯儲6月不加息

今時不少人估美聯儲局不會在6月加息，但會在7月加息，但如在7月12日公布的6月CPI真是3.2%時，美聯儲局還可以在7月加息嗎？

在這個美麗的意料之中，前日就出了個意料之外，就是美國東岸的一條主公路幹線I-95大橋崩塌了（圖五）。這條I-95南起佛羅里達州的邁亞密，北至美國東北的波士頓州，此公路車流量逾15萬輪/日，而車輛是貨車為主（圖六）。此路一斷，就會影響到物流，是可以使到東岸，人口密集地的供應鏈再斷，物價可能受到影響，而影響是可以在一個月內起，直到I-95公路大橋再建好通車為止，這就可能要數月之久了。有認為這個意料之外事，對美通脹帶來影響有限，因為也只不過是東岸之嘛！

西岸的碼頭工人，要求加薪未決而罷工（圖七），這個一拖久，供應鏈斷的惡果又現。這些意料之外的通脹推手，又會否使到6月CPI低走至3.2%之後，又再回揚，待觀察。

對投資者言，5月通脹果是4.2%時，市場又會再炒6月CPI會低見3.2%，美聯儲局加息加不了，市便升。但如於7月公布的6月CPI見3.2%之後再升時，市場又將要調整了。6、7月股翻身有望了，之後就看美供應鏈斷多久了。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



