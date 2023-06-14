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14/06/2023

阿拉伯王權穩定中的挑戰

#阿拉伯君主制 #沙特阿拉伯 #王權 #君權神授
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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

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　　最近中東地區的政治新氣象受大家關注，當中竟然由阿拉伯君主制國家，特別是沙特阿拉伯帶頭作出轉變，逐漸成為阿拉伯世界的主導力量。而筆者上星期也從約旦王儲本月初的大婚，談到正當中東的共和體制國家仍未能從12年前的革命灰燼上恢復過來，阿拉伯君主制卻能安然渡過「阿拉伯之春」，並且其後愈見高調參與及主導地區事務，但這不代表君主制所發揮的穩定作用，沒有挑戰。

 

（shutterstock）

 

　　看看近年沙特阿拉伯王權進行多項內部社會改革，以安撫民心；在外交上又主動與伊朗修補關係，並結束也門的代理人內戰，同時尋求擺脫和美國的從屬關係，這一切都似乎要鞏固其作為統治者的合法性，另方面又加強外交自主權，親自重塑中東地緣秩序版圖，以穩住沙特在阿拉伯世界的大阿哥地位。

 

　　數年前美藉沙特裔記者卡舒吉在駐伊斯坦堡沙特領事館被碎屍，沙特王儲MBS被指涉及其中，美國在國際壓力下不得不表態，令到沙特王朝灰頭土臉，其統治王權面對最嚴重的挑戰。事實上，不同於約旦王室的懷柔政策和正面形象，沙特王權過去鎮壓異己的手段以殘酷見稱，從虐待、暗殺到長期監禁等，都招來外界不少批評，而在東部的什葉派地區更發生大屠殺，引發什葉派信徒大示威。

 

　　要知道，雖說以沙特為首的阿拉伯君主國家，利用伊斯蘭主流政治思想中的「君權神授」，加上傳統文化和部落酋長制結構，來合法化他們的統治權威，因而平穩走過2011年那一場革命浪潮，成為「阿拉伯君主制例外論」（Arab Monarchical Exceptionalism），但問題是，當國王把自己等同阿拉真神在地上的代表，人們也仰望這代表能彰顯信仰中的仁愛和虔誠，並由此賦予他統治的合法地位，可是當這仰望落空，「例外」能否繼續？

 

　　在此讓我們先回看阿拉伯共和制的世俗政權，脫離殖民獨立時以民族主義為基礎，不過面對以色列立國並跟著爆發多場以阿戰爭，令世俗政權的統治合法性一直處於不穩定狀態，加上又擺脫不了世襲文化，空有有民主制度但現實是威權家長終生制，社會貧富不公，無論在政治上或經濟上的現代化都受到挫敗，社會契約瓦解，再加上外來衝擊，遂來了一場「阿拉伯之春」。

 

　　再回應之前對當時靠著被宗教信仰神聖化的阿拉伯君主國家，在挑戰中穩住其政教合一的王權，不過能否就這樣永遠成為「例外」，千秋萬世？答案顯然不是。除傳統信仰有可能受王室行為而動搖外，還有隨著王室統治階層無法不走上現代化之路，這包括產油君主制國家一直靠油元向民眾進行財富再分配，以穩定民心，但隨著油價在過去十年大幅下滑，連產油最豐富的沙特阿拉伯，也要推動經濟多元化和現代化，這自然令社會組織也隨著出現變化，王室亦自然受到挑戰。

 

　　筆者今次再訪中東地區，發現一個新現象，就是沿途碰上不少從沙特阿拉伯來的年輕自由行旅客，他們愈多接觸外面的世界，便愈對其國家的現代化之路有期待，這包括政治的革新。這不僅是沙特，其他阿拉伯國家亦然，例如摩洛哥國王在面對民心思變時，便立刻主動提出修改憲法，約束國王權力，放棄首相任命權。即使最穩定的約旦王權，也曾通過撤換內閣、解散國會和提前大選來應對國內的示威抗議。

 

　　總之，阿拉伯君主制國家以「胡蘿蔔與大棒」企圖維繫其君主制的穩定性，但在政治現代化的世界潮流下，無論阿拉伯君主專制制度如何獨特，都會有一天面對傳統威權和現代權威要如何協調的困境，沒有甚麽是無堅不摧的。究竟阿拉伯世界怎樣在挑戰中摸索出自己一套政治制度，尋求真正的穩定，實在與世界和平息息相關。這是筆者在今次旅途上，穿梭於阿拉伯共和制國家與君主制國家時的一些思考。

 

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