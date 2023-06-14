  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
我要退休
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現教材攻略。學得要精

14/06/2023

若無遺囑，遺產繼承跟你的意願不同時……

#退休 #理財 #遺囑 #遺產
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　不知道是否年紀大了，近期身邊真的多了朋友返天家，而且，有些還是走得很突然，其中一位因為心臟病，送去醫院不久就已經返魂乏術。

 

　　如果之前沒有任何預備，後人確實可以很茫然，因為家人可能連你有多少個銀行或股票戶口也不知，多少強積金個人帳戶，又或者多少份保單也不清楚！

 

　　但更重要的是，你到底有沒有遺囑？！

 

　　我在本欄提過，有遺囑和沒有遺囑，在身故之後，家人替你申領遺產時，要走不同的法律程序。有遺囑的話，時間肯定節省一點；如果沒有，時間肯定長一點，因為第一步是要找齊你的遺產呢！

 

　　我知道，有些人也知道立遺囑的重要性，但就遲遲沒有付諸行動。我必須承認，我也是一年前才立定志向去立一張遺囑，算是了卻一件心事。但其實，何時才是最好時機去立遺囑？結了婚？生了仔，自己有親人離世？

 

　　我認為，統統都不是，應該是，當你的遺產分配意願，跟無遺囑條例下的分配不同的時候，就是你要立遺囑的時候了，因為萬一發生突發事情，你沒有留下遺囑，你的遺產就要跟無遺囑的繼承安排。我形容，這就等於由政府替你/妳分身家了！

 


（istock）

 

　　舉個例，如果死者遺下配偶和子女，但沒有立遺囑，在無遺囑法例下，死者的父母和兄弟姊妹便無權分到死者任何遺產。如果你想自己死後仍可以照顧父母或某些人，就只有靠遺囑去交帶。

 

　　當然，如果你/妳的配偶明白你/妳的心意，他/她完全無私的話，也會替你/妳安排的。否則，他們只可以循法律途徑，才取得你想給他們的那份遺產！

 

　　又或者，如果死者沒有子嗣，同樣沒有立遺囑，他/她的部分遺產就會歸入自己父母的一方，配偶不可以全數繼承。

 

　　我有一位朋友，他的妻子因急病離世，他們沒有子女，而妻子也沒有立遺囑。結果，丈夫朋友分得首100萬元之後，只能再與外父外母平分餘下的遺產。無奈的是，當中大部分股票，其實都是我朋友的，當時只因特別理由轉到太太名下。

 

　　在此我再列一次無遺囑條例下的繼承安排，大家再檢視一次，這是否你的意願？如不，你就要認真想想，是否需要立一張遺囑了！

 

無遺囑者的遺產繼承安排

 

　A.死者只遺下一名配偶

　　如果死者只遺下一名配偶，但沒有後裔、父母、有血緣關係（同父母）的兄弟姊妹，那麼，在生的丈夫或妻子，便有權取得死者的剩餘遺產（即在扣除死者的債務、稅項、葬禮費用、法律及遺產管理費用後，所剩餘的全部產業）。

 

　B.死者遺下配偶及後裔
　
　　如果死者遺下配偶及後裔，無論死者是否有父母或兄弟姊妹在生，死者的配偶可先取得以下遺產：

 

　　1. 死者所有的非土地實產

　　2. 剩餘遺產中的50萬元

 

　　在上述的50萬元分發後，如果尚有剩餘遺產，便會再分成兩半，一半發給配偶，另一半則平均分發給死者的所有子女。

 

　　如果死者遺有後裔，即使配偶亦已離世，死者的父母及兄弟姊妹均不可得到任何遺產。

 

　C.死者遺下配偶、父母及兄弟姊妹，但沒有後裔
　
　　如死者沒有遺下後裔，即使配偶仍然在生，死者的父母及兄弟姊妹亦可分得遺產。在生的配偶，可先取得以下遺產：

 

　　1. 死者所有的非土地實產

　　2. 剩餘遺產中的100萬元

 

　　在上述的100萬元分發後，如果尚有剩餘遺產，便會分成兩半，一半分發給配偶，另一半則分發給死者的父母。

 

　　另外，如死者的其中一個或兩個父母都在生，死者的兄弟姊妹便不能分得遺產。他們只有在死者沒有遺下後裔及父母的情況下，才有權分得部分遺產（扣除配偶所得部分之後）

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多我要退休文章

你可能感興趣

#退休 #理財 #遺囑 #遺產

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk