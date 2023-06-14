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14/06/2023

﻿做當舖好過做銀行

#樓市 #買樓 #當舖 #銀行 #追貸
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　近日見到幾個做生意的朋友很忙，於是問他們是否響應政府香港再出發號召，準備再出發，答案是千篇一律，是再撲水並不是再出發，原因是在疫情的時候問銀行借多了一些有抵押貸款，現在疫情緩和，銀行要求他們立刻清還多借貸款，銀行家當然不會話是他們的意思，而是話金管局的要求，銀行都是迫不得已，試問有邊間銀行唔想在這段時候放多一些有抵押貸款，不但可以幫到客戶，而銀行亦可以多做生意，但金管局一聲唔准，銀行想做都冇得做。

 

（istock）

 

　　而事實上現在問了銀行借錢的客戶，都唔敢奢望可以問銀行借多啲錢，只希望銀行唔好迫他們立刻還錢，就已經是萬幸，但這個卑微要求銀行大多數做唔到，不少問銀行借錢的人都不明白，他們的貸款是有抵押，就算他們不還錢，銀行可以沒收物業變賣，基本上沒有損失，點解金管局在這關鍵時刻強迫銀行要求客戶還錢，難道金管局唔知道，這樣做會令銀行與客戶出現矛盾，不利香港長遠發展。

 

　　有銀行家同我呻，本來做銀行是放貸行業食物鏈的頂層，正式是天之驕子，而放貸行業中下層就是當舖，某些當舖朝奉都唔敢話比人知自己做當舖，尤其是面對做銀行的老友，其實這個世界已經變了，現在做當舖朝奉好過做銀行家，起碼唔會在關鍵時刻追差額，得罪問他們借錢的客戶，所以，現在比人知道做朝奉反而會有優越感。

 

 

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