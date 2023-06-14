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14/06/2023

港股跌，又關股神事？！

#理財 #港股 #日股 #巴菲特 #台積電 #比亞迪
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　今年以來，港股給人的印象是易跌難升，尤其是中資股。事實上，截至昨日為止，無論恒生指數和國企指數都是微跌近2%左右。但同期外圍主要市場的表現其實不差，最令人驚喜的當然是日股了，年初至今升了兩成六。

 

　　上周末我跟年輕姊妹Christy見面，大家談起今年的股市現象，但有趣的是，她將這個情況完全入晒股神數。

 

（istock）

 

　　「難怪今年日股這麼強，港股這麼弱了！原來股神大幅加碼買日股，但就不斷減持港股的比亞迪（01211）和台股的台積電！」Christy無奈地告訴我。

 

　　「嗯，妳有留意這些財經新聞？」雖然Christy股齡較淺，但已很熟悉和欣賞股神的投資理念。

 

　　「有呀！但我不明白，股神在去年第三季才買台積電，一季之後就大幅減持，再一季之後更索性沽清，這不是股神的投資理念呢！」Christy續說。

 

　　「我也同意，但他在今年的巴郡股東會上已經剖白，這個基本上不是投資決定，而是政治決定了！」我告訴Christy。

 

　　「同意，但他買日股應該不是政治決定吧？！」Christy醒目地問我。

 

　　「妳說得對，我的意思是，他沽出中國概念股應該是政治決定，但買入日股則是投資決定。」

 

　　「我也是這個看法。」

 

　　「但我想指出幾點，股神不是今時今日才買日股的。早於2019年，他已經買入日股伊藤忠商事（Itochu）了。到了2020年，又加入三菱商事（Mitsubishi）和三井物產（Mitsui），今年以來再加入丸紅集團（Marubeni）和住友商事（Sumitomo），目前大致持有每間公司大約7%股權。其實，這些資料在股神的投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）的年報中都可以看到，但市場直到今年才意識到，這也是有點後知後覺了。」

 

　　「啊，是嗎？但市場一般都要等到股價或股市指數大升才醒覺的！」Christy對投資市場也有一定的體會。

 

　　「哈哈，想不到妳的股齡尚淺，但感受卻這樣深！」

 

　　「我對投資的事比較上心而已！」Christy回應我說。

 

　　「妳指出，股神買台積電，短短幾個月就沽清，我也同意是很奇怪的，因為如果真的因為政治原因（台海局勢緊張），其實，他買入之前都已經知道的。如果是這個原因，他當日就不應該買入。」

 

　　「嗯，我們真的是英雄所見略同呢！」Christy笑著說。

 

　　「我們是英雌呢！」我開玩笑地說。

 

　　「是啊！」

 

　　「但我想提一下，今時今日，無論是股神買入或沽出的股票，都值得我們繼續跟進！比亞迪其實正值高增長期，如果不是股神自己不斷沽貨，股價應該不止現在的水平。另外，台積電也絕對受惠於科技發展和近期熱爆的AI，股神必定經過深思熟慮才買入的。另外，日股經歷30年的熊市後，現在已經轉勢，有機會升破30年前的高位呢！他買入的幾隻商事股都是超大型企業，收入穩定，但估值卻很低，即使有一定升幅，仍然值得跟進。」

 

　　「比亞迪我可以在香港買，但日股和台積電就有點困難呢！」

 

　　「是的，我們只可以透過ETFs或基金來分享這些市場或股票的升幅呢！」

 

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

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