布林肯的「蘇伊士時刻」

美國國務卿下台之後能夠被公眾和媒體記住的寥寥可數，能夠在當代經得起時間洗鍊的似乎也只有基辛格。



基辛格之所以被記住，原因之一是他在美蘇冷戰的尖峰時刻，一招暗渡陳倉秘訪北京，不僅揭開了尼克遜的破冰之旅，更造就了美國不戰而屈人之兵，以和平方式贏得冷戰的勝利；原因之二是他目前以百歲高齡，遭遇美國外交戰略危急存亡之秋，仍頻頻公開喊話，或接受各國媒體採訪，思路之清晰乃其晚輩拜登等人望塵莫及。

布林肯訪問沙特修補雙邊關係（美聯社）



然而，過去一年中東局勢的巨變卻似在預告，布林肯有機會成為基辛格之後，最為被世人記住的美國國務卿。相較於其前輩在美國國力走向巔峰之時的馳騁畋獵，布林肯之所以名留史冊，卻更可能是在他的任內，美國迎來了自己的「蘇伊士時刻」。



國務院大意失中東



除了同樣是在猶太家庭成長之外，布林肯與基辛格看不到任何共同之處。當基辛格挺著老邁的身軀接受連場新聞採訪時，仍然能流露出鷹一般的眼神，並且常常在談話時下意識地不斷把雙手由左邊擺向右邊，再由右邊擺回來左邊，似乎要向他在華府的晚輩們說明：「我們最有效的戰略一向是，今天拉左邊打右邊，明天拉右邊打左邊……」



相較於半個世紀前合縱連橫的基辛格，布林肯作為美國單極時代成長的華府精英，倒更像是不斷察看鐘錶，期盼會議可以盡快結束以便安享私人時光的「文青」。他在會見外交對手時，也總是顯得雙目遊離，心不在焉，與外交對手的交談往往變成自說自話。



基辛格有關美國需不時平衡權力擺鐘的勸告，顯然並沒有被他在國務院的晚輩聽入耳。以至於在去年一月，當來自阿拉伯、波斯和突厥語系，分屬伊斯蘭教遜尼派和什葉派的六個中東國家外長，在一周時間內相繼現身中國無錫時，國務院由上至下都沒有引起足夠警惕。



在此後幾乎大半年時間，白宮和五角大樓忙於應對俄烏戰爭的爆發，以及對中國的極限施壓。而國務院的官僚們就只是沉醉於傾聽其側翼媒體、NGO組織，對「新疆問題」雪片般的報道，寄望於美國單憑這些報道就能產生足夠的阻力，使得中國與伊斯蘭世界正在搭建的新貿易路線，會像古絲路命運般重回到斷裂狀態。

秦剛在北京會見沙特及伊朗外長（互聯網）



直至中東六國外長來華一年多後，沙特阿拉伯和伊朗外長於3月10日聚首北京，在全球錯愕之中實現了歷史性和解。華府上下顯然對這場北京製造的「外交大災難」毫無防備，而布林肯和他的官僚們居然還沒有醒覺到「新疆牌」並不奏效。於是在上周他訪問沙特之時，華府還同步擴大了對新疆的入口禁令，似乎仍舊寄望這張牌能夠「盡人事」，在中國和伊斯蘭世界之間楔上一枚釘子。



誰在做出外交決策？



布林肯領導的國務院，在美國把中俄打成「背靠背」，同時又失去中東控管能力的危急關頭，既顯得後知後覺，又缺乏清晰的謀略。這就使得從本月6日布林肯訪問沙特，至華府官員傳出他將於18日訪問北京的這半個月，正變成他的一場既艱辛又難堪的，「不可承受之輕」的漫遊。



布林肯在訪問沙特時的乏力表現，由此帶出一個必須正視的問題：究竟是他意識不到美國的中東政策正在崩解？還是他其實大權旁落無能為力？



確實，究竟是誰在決定美國的外交政策正成為疑問：拜登總統在舉行記者會時，需要白宮幕僚為他提供附帶記者照片，及具體問題的「紙仔」，他的認知疑雲眾所周知。而在很多關鍵場合，白宮國家安全顧問沙利文，似乎比布林肯扮演著更為重要的角色。

氣球事件導致布林肯年初取消訪華（美聯社）





在普立茲獲獎記者赫什報道的北溪管道被炸內幕中，是由沙利文策劃行動，拜登批准，中情局長伯恩思執行，在小圈子會議中沒有出現布林肯的名字。換言之，如果赫什所言屬實，布林肯甚至並不在拜登最為隱密的決策核心之內。



從更長的時間跨度來看，在歷經後冷戰時期三十多年無節制的單邊主義擴張後，美國的外交政策已經成為白宮、參眾兩院、各種軍工復合體、華爾街財團及附屬智囊、職業官僚、深層政府空前發酵的大缸。各種力量在當中相生相克，變化多端，單憑一位國務卿就可以改寫美國對外戰略的時代，已經成為遙遠的歷史。



布林肯需給北京一個說法



布林肯在中東表現的乏力，為其北京之行會達成何種成果提供了參照。華府政出多門，且深層政府勢力龐大，布林肯本欲年初訪華，卻因「氣球事件」而迅速退閃；及至今次再傳訪華，「華府官員」隨即又傳出「中國在古巴設立監聽站」消息，這就使得他的訪華又成問號，而北京亦遲遲未證實布林肯會否到訪。



由於美方官員不斷呼叫要與北京對話，使得近期出現一種樂觀的輿論意見，認為美國對華政策正在軟化。事實上，拜登政府的對華政策是一方面「激烈競爭」；另一方面「不尋求對抗」，既在政治、產業、科技上脫勾斷鏈，鎖死中國的同時，在擴大對華市場、獲取低廉生產成本等領域盡取利益，試圖把中國這隻突破欄柵的「羊」重新圈養到動物農莊之內。

拜登需耶倫解決美債問題以刺激選情（美聯社）



中方如果認為美方態度會軟化，是一種樂觀；而美方認為可以圈養中國，也是一種樂觀。擺在眼前的窘況是，白宮終於贏得了債限協議在參眾兩院的過關，但誰來買債？於是耶倫天天嚷著要訪華，而北京顯然更著眼於在政治、產業、科技等領域的封殺中突圍。因此，布林肯為助拜登放水刺激選情，硬著頭皮也要給北京一個說法，耶倫的訪華才有可能成行。



這就是布林肯在傳說中即將於本周訪華的背景。他不來，中美繼續在極限的天空放飛；他來，又能有石破天驚之舉嗎？美國現在沒有了胡蘿蔔，只有大棒子，而且決策過程混亂。還有哪位國務卿能憑曠世之才，為總統鋪墊破冰？