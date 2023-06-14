港產IT人寫實用程式獲Apple賞識登發佈會！扎根矽谷創業，轉型體感遊戲突破增長瓶頸

市場瞬息萬變，科技日新月異，企業能否及時「變陣」，甚至捕捉機遇，或者成為其扭轉命運的重要一步。其中一個靈活應變的成功例子，就是港人李景輝（David）。喜歡籃球的讀者或記得數年前有一間來自香港的團隊攜NBA球星登上全球矚目的Apple發佈會，介紹他和團隊研發的籃球訓練程式HomeCourt。而今天David的體感娛樂公司Nex把握機遇突破業務增長瓶頸，將開發方向延伸至受眾更廣的體感遊戲（Motion-based games），即透過鏡頭或感應器辨識偵測身體動作變化，與遊戲內容產生互動。同時亦獲得英國Sky等電視公司青睞，聯手合作將體感娛樂帶到千家萬戶，讓大眾能隨時隨地輕鬆活動。David最近就與筆者分享他的創業歷程。

Nex已是David第二次創業。他在深水埗長大，2000年開始修讀香港大學工商管理（資訊系統）及工程學（軟件工程）雙學位，2003年尚未畢業就創辦軟件公司Team and Concepts，在坊間未有Google Spreadsheet等共享軟件的年代，憑網上試算表程式EditGrid打響頭炮，後獲看中辦公軟件市場的Apple收購。

David

創共享協作辦公程式 獲Apple收購

「03年沙士期間難覓暑期工，我想不如自設公司自僱寫程式，又剛好找到客戶，就順理成章做下去。」David說，當時香港藝術節需要一個類似Excel的程式，可支持20多人共同編輯， 線上協作工具EditGrid就由此構思出來。

他忘不了被Google敲門的那一刻，「EditGrid推出約兩個月，就收到Google電郵，當時很驚喜——原來香港公司亦有外國公司找上門。Apple是稍後才出現。」產品陸續獲數間大公司接洽，David欣慰業務步上正軌。2009年決定接受Apple收購，他和團隊更搬到加州 Cupertino 總部。他於矽谷落地生根，至今已逾 14 年。

在Apple的日子，他指感到被尊重，有很大發展空間，「前三年半主要是開發技術，做好樣本就給Steve Jobs看，將產品做到符合Apple的質素，是一個很好的經驗。」David後來擔任Apple iWork辦公室軟件高級工程經理，主理網上版iWork軟件開發。

棄高薪二次創業 籃球App獲NBA加持

熟識David的朋友形容他是一個很有理想的人。服務Apple 八年後，當時35歲的David冀開啟另一段探索，「高薪厚職，有些人想要，但有些人可能追求更多。我追求對社會有貢獻，想找方法直接服務用戶。」他於2017年與舊同事一起創辦Nex。

David每週打籃球，有次起意研發一個可自動剪輯球賽精華片段的小工具，讓不在場的家人亦可見到他的實力，同時能捕捉球場活動數據，幫球員提升球技。適逢當時人工智能（AI）技術在智能裝置上的運算能力大幅提升，令結合增強實境（Augmented Reality）和AI的運動應用程式HomeCourt應運而生。

在三藩市GDC (Game Developer Conference) 拍下的團體照。

「原本離開Apple時，沒想過會再與其有關係。機緣巧合下，一位同事看馬刺隊的球賽，坐他旁邊的剛好是Apple負責體育開發的員工，他向對方展示HomeCourt雛形，後來我們去Apple做demo，結果還上了Apple發佈會。」該程式不單獲NBA球隊採用，連球星林書豪、Steve Nash等亦成為投資者。

不時都會有一些籃球玩家分享他們如何用HomeCourt 訓練運球，並在不同社交媒體爆紅。

HomeCourt至今仍有不少用戶，每天追蹤超過十萬入球。 疫情期間很多人被困家中，該程式在籃球訓練之外還推出體感互動類的健身小遊戲，例如練習拍球、高強度訓練、考反應等，2020年用戶量飆升18倍，連不打籃球的用戶亦下載使用。

攻體感遊戲市場 打破增長天花板

然而，David從一開始便清楚，HomeCourt較針對想要提升球技的專業人群，遲早要面對用戶增長的天花板。而轉型做影響力更大、更吸引大眾的體感遊戲，就成為水到渠成的方向。Nex近年發佈幾款遊戲，包括結合流行音樂、可隨節拍舞動的體感音樂遊戲Starri及派對遊戲Party Fowl，總共超過600萬遊玩次數， 支持數十億配有攝像頭的設備，包括運行iOS 與Android 的智能手機及平板電腦使用，更與眾多知名電視平台深度合作，例如英國Sky、Google的Android TV及Samsung等。

Living room experience

David 的新使命，是讓人們把刷手機屏幕的時間，轉化為保持活動的健康遊戲時間。「體感遊戲的好處是能帶來健康，用户若每天活動七分鐘，心跳加速七分鐘，很多健康問題都可能避免，若運動夠30分鐘，連醫生都會讚你。」

創業這些年來，最令David難忘的成就感是來自媽媽。他笑言，自己從事IT行業多年，而賣橙的商販媽媽從來都不明白兒子在鑽研甚麼，「她不懂試算表，我做HomeCourt時，她開始明白一點，因看到我女兒在玩。最近我幫她在iPad安裝Starri，本不期望她會玩，沒想到有天收到她的求助電話要技術支援，我才知道她和姨媽都成為用戶。她竟然還在燃燒卡路里的龍虎榜排前20名！我都還沒進100名！」

家人成為用戶 從心出發方走得長遠

「我做的東西連媽媽也會欣賞，就是我最開心的時刻。」David認為，是一顆服務他人的心，推動他在創業路上不斷向前，「當中付出很多，有高低起伏，如果只是為了賺錢，可以有很多其他出路，無必要創業。但若有從心而發的動機，當能夠（為他人）帶來正面影響，你會覺得很甜。」

靈活應對市場變化，適時轉型固然重要，但David亦提醒，不能只有新事物出現就採用，「一定要認清、堅定自己的核心任務，與業務相關的新工具可以用，能幫助我們走得更快，而非覺得他人的東西比自己好，就轉型做其他。」

筆者很欣賞David及其團隊想為社會帶來正面影響的初心及堅持。創業過程或有很多時刻令你想放棄，但就如他所說：「無論如何都要找路繼續走，走前一步就會有另外一步能走。」當年他告知媽媽，需要兩年時間外闖，亦正是媽媽一句「去做吧」，令他勇敢踏出第一步，他說：「前方永遠充滿迷霧，但不走出第一步就不會有第二步，走多幾步，就會見到前面多一點。假如你也享受這個過程，創業就很適合你。」與讀者共勉。