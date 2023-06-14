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14/06/2023

近半數Z世代發展副業！「打死一份工」諗法已過時？為錢定為興趣？老闆留人才要改變一件事！

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Text: Kennis Wong

　　經過幾年疫情，不只大家的工作模式有所改變，就連對工作的態度都大有不同，尤其是社會未來棟樑Z世代這群年輕人，他們未必如以往一代般一心一意「打死一份工」，發展副業可能才是王道！面對著年輕一代的工作心態，老闆們又可以如何留人才？

 

Z世代對生活更有追求 4成多人因無法Work-life Balance辭職！

 

　　以往的「打工仔」深信多勞多得，只要勤力工作很大機會可以升職、加薪，令生活安穩。不過現時的Z世代就不是這樣想！Z世代是指1997年至2012年出生的人，數數手指，即是21至26歲的人，正是剛踏入職場的勞動人口！不過，「做到隻積咁嘅樣」這種情況恐怕難以在他們身上看見！

 

　　Z世代比以往的員工更追求工作與生活平衡（Work life balance），辦公空間供應商IWG旗下品牌Regus去年進行調查，指出他們不願在薪金、價值觀及Work life balance上作出協調，假如工作無法給予Work life balance的環境，更有43%的Z世代會選擇辭職！除此之外，新冠疫情亦改變大家的工作模式，大部分Z世代都希望在離家近一點的住所上班，不願長途通勤，甚至在家工作及有彈性工作時間會更好！

 

（圖片來源：Unsplash）

 

身兼多職是皇道！近半Z世代有副業！有人為錢，有人為興趣？

 

　　新冠疫情除了改變了大家的工作模式，更大大減低部分人的收入！正所謂「手停口停」，要維持生計，「開源」就是出路之一！微軟Microsoft 2022年公布一項調查，發現有48% Z世代受訪者身兼多項副業。看來Z世代追求Work life balance的原因，除了讓自己騰出多一點私人時間，也可為發展副業作準備！

 

　　增加收入外，企業家Meredith Meyer Grelli指年輕一代可能意識到自己處於的行業及工作可能很快過時，因此副業可以有分散風險的作用。換言之，即使不幸正職「被炒魷」，亦不用怕「無飯開」！事實上，經歷過新冠疫情各行各業都裁員後，現在又有AI熱潮，社會上都對AI將來會否取代人類工作而有所爭議，因此發展副業能由自己掌控，未嘗是一件壞事！

 

　　另外，不少人亦為了興趣而開展副業，現時社交媒體發展成熟，大家紛紛在各大平台開設網店及宣傳，相比以往需開實體店才能創業，成本大大減低！放工後大家還可以經營生意，增加收入的同時，又可以發展自己的興趣！

 

（圖片來源：Unsplash）

 

下一頁：僱主如何留人才？改變工作模式是出路？

 

 

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