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14/06/2023

永安百貨優惠日掃筍貨！激減低至3折！買滿指定金額送$50優惠券 / $588換Buffalo五層鑊 / 6折入手按摩椅

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Text: Sammy Leung

　　大家準備好掃貨未？永安百貨推出了「震撼優惠日」，當中有不少種類的精選貨品低至3折起，包括電器用品、廚房用品、浴室用品、化妝品等。另外，在門市購物淨額每滿指定金額更會有$50現金優惠券。而大量貨品於永安網店同步發售，即睇有甚麼優惠！

 

　　永安百貨由即日起至2023年6月25日推出「震撼優惠日」，一共有3大優惠：

 

1.    激減抵買貨品+網店限定優惠

2.    在門市購物淨額每滿指定金額送$50現金優惠券

3.    淨額滿$200或以上，可以優惠價換購廚房用品及餐具部指定貨品

 

永安百貨優惠│1.貨品激減低至3折起+網店限定優惠

 

　　永安百貨在多個部門都有激減抵買貨品，低至3折起，包括：電器用品、廚房用品、浴室用品、化妝品、食品及日常護理用品、寢室用品、男士服飾、童嬰世界及玩具文房、女士服飾、男女戶外服飾、鞋履及手袋、旅行用品及文房禮品。一齊看看有甚麼較筍的貨品！

 

　　電器用品方面，以$19,800就買到原價為$32,800的Maxcare心動椅，一共有6折；以$3,980就買到原價為$4,590的LG前置洗衣機；$658可以入手原價為$778法國特福0.7公升球釜電飯煲。

 

 

　　寢室用品及浴室用品方面，可以55折入手蓆夢思的2款床褥；4折起可以入手雅芳婷床品套裝；$188入手3速花灑套裝，包括花灑柱、3速按摩花灑頭及1.5米不銹鋼喉。

 

 

 

　　男女戶外服飾方面，購買指定貨品，滿$600或以上即減$30；$1,200或以上即減$100；  $2,000或以上即減$200。不過，以上男女戶外服飾優惠不適用於寄銷及專櫃貨品。另外，還有一些網店限定的優惠，例如$4,788入手原價$7,980的電動跑步機；$1,788買到可摺合臥式健身車等等。

 

 

 

 

更多優惠貨品可以睇：https://shop.wingon.hk/5738

 

下一頁：門市消費每滿指定金額送$50現金優惠券

 

 

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