酒店業恐缺逾萬人 房務餐飲前台重災 僅能開7成房間

【晴報專訊】當局日前宣布優化「補充勞工計劃」，放寬26項工種，惟仍未能解決酒店業人手短缺，業界指或僅補救了4至5成。香港酒店業主聯會調查發現，全港酒店現欠逾9,000名員工，未來4年缺口恐拉大至1.2萬人，房務、餐飲及前台部均是重災區。聯會指，因缺人嚴重令酒店只能開7成房間，部分前台僅剩一半人手。有入境團旅行社指，酒店房不足致難收客，令業界接少三分一入境團；有旅行社更指，客人辦理入住最長要等3小時。酒店業主聯會認為，應設「特別計劃」輸入9,000外勞應急。

有旅行社指，近期旅客等Check in酒店的時間大幅延長。

香港酒店業主聯會上月向逾90間酒店會員進行調查，揭業內最少缺逾9,000名員工，較政府統計處去年底估算的2,200人多3倍。且隨新酒店落成，酒店房料增至逾9.1萬間，未來4年人手缺口料拉大至1.2萬人。房務部是最缺人部門，缺35%人手，尤以「執房」的房務員最吃緊；餐飲部則缺31%人手，部長、侍應及廚師不足；前台部缺20%人，主要是前台接待員；另保安員、洗碗工等短缺亦值得關注。

部分前台僅剩一半人手 盼輸外勞

聯會執行總幹事徐英偉指，因人手不足，酒店僅能開7成房間，部分前台僅剩一半人手，連經理也要「落場幫手」，長遠恐難維持服務質素。他指，「有工無人做」未必與薪酬福利相關，而是本港人口結構改變，面臨少子化及老齡化衝擊，致勞動力下降，倡港府設「特別計劃」輸入9,000名外勞解困，並簡化「補充勞工計劃」申請手續。

房務部是最缺人部門，尤以「執房」的房務員最吃緊。（資料圖片）

他指，逾9成會員會考慮以外勞填補空缺，逾7成屬意由內地引入，近半願提供在港房屋津貼，逾3成可提供員工宿舍或跨境通勤安排。徐強調，聘外勞成本更高，非以廉價勞工取代本地人，政府同時應加強照顧者支援及就業配對等，釋放主婦及長者勞動力。

立法會旅遊界議員姚柏良指，2018年酒店業有3.8萬人就業，惟去年跌剩2.9萬至3萬人，同期酒店房卻增逾萬間，人手壓力可想而知；且上月入境客雖然只恢復5、6成，惟業界已難負荷，擔心航班運力恢復更難支撑，倡政府應設中長期的「補充勞工計劃」穩定人手。

酒店房「海鮮價」 旅客Check in等更耐

酒店房不足，嚴重打擊旅遊業復甦步伐。香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖指，酒店房量佔「經營好大因素」，沒房間便難以收客，近期已接少三分一團，「房間『海鮮價』得好誇張，以往旺季是加10%至20%，現時以倍數增加，難平衡成本。」東洋旅行社副總經理俞育永指，近期客人「等房」時間大幅延長，不少要等1至2小時才能辦理入住手續，最長要等3小時，「以往下午1、2點可Check in，現隨時等到4、5點，不少客人都嘈。」吉安旅運總經理阮鳳蓮亦指，房價常貴1倍，且非「日日有人執房」，令客人有微言。

黃偉綸：移民潮損勞動力 經濟復甦可吸人回流

港府針對建造業及運輸業推出特別輸入勞工計劃，容許共輸入2萬外勞。財政司副司長黃偉綸昨稱，過去2、3年本港前綫勞動人口跌10多萬，除疫情、退休外，移民狀況亦有影響，但相信隨本港經濟持續復甦，可吸引更多人回流或來港定居，統計處人口估算初步預見本港人口再重拾升軌，且趨勢將持續至2040年。

黃偉綸

黃續指，首批外勞預計最快今年第4季到港，護理院舍將最先受惠，隨後是建造及運輸業，相關配額會逐季處理，並非先到先得，料明年會用到「相當多配額」。他強調，當局仍以本地工人優先，現時輸入量僅佔行業空缺一半，且外勞工資不能低於相關職位中位數，也不能以最低工資聘請，不會影響本地工人薪酬水平。另因僱主需就聘用外勞繳付特別費用，以航空業輸入6,300人計，即約500萬元徵費可用於補貼本地僱員交通費，如為前綫機場員工提供專屬八達通等。

勞福局局長孫玉菡則強調，輸入外勞從未繞過勞顧會，當年「補充勞工計劃」也由行會決定大方向，再由勞顧會執行，新推的補充勞工優化計劃亦是行會決定，並由勞顧會商討具體做法，冀今年第3季落實。